Tarol a Motorola a nyugat-európai foldable piacon

Míg a foldable, azaz hajtogatható okostelefonok globális piacát továbbra is a Samsung uralja jelentős fölénnyel, az egyes részterületeken már jobban látható elmozdulások figyelhetők meg, különösen Nyugat-Európában. A CounterPoint Research elemzőcég nemrég közölt jelentése szerint a Samsung és a Honor egyre erősődő konkurenciával néz szembe a kontinensen. A 2025-ös év első felét (H1) lefedő adatok szerint a Google és a Motorola modelljeinek eladásai lendületet kaptak, mely részben a kiterjedtebb hozzáférhetőségnek, a jó árképzésnek és az erősebb termékkínálatnak köszönhető, köztük olyan termékekkel, mint a Pixel Fold és a Razr sorozat.

Az év első felében a Razr és a Pixel Fold készülékekkel jelentősebb piaci részesedést hasított ki magának a két gyártó. Az egy évvel korábbi időszakban, azaz 2024 első felében a Honor Magic V2 és a Samsung Galaxy Z Flip5 még a szállított hajtogatható mobilok 20 százalékát tették ki összesítve, míg az idei első félévben a tavaly kiadott Motorola Razr 50 volt a legkelendőbb ilyen típusú készülék. Ennek ellenére azért továbbra is a Samsung az első számú versenyző Nyugat-Európában az összes eladott készülék számát nézve.

Az idei év első félévében a piac egyenletesebben oszlott el a több szereplő között, mivel egyetlen modell sem rendelkezik 15 százalék feletti részesedéssel – a tavalyi azonos időszakban legkelendőbbnek számító Honor Magic V2 akkor még önmagában 27 százalékot fedett le. A 15 százalékot épp súrolja a Motorola Razr, mely a Razr 50 modellel együtt a piac nagyjából 27 százalékát tudta megszerezni. A Google Pixel 9 Pro Fold szintén erősen teljesített, a második helyre kerül a listán, ami különösen azért érdekes, mert a keresőcég az Egyesült Államokban nehezen tud lépést tartani a Motorolával és a Samsunggal.

Az elemzőcég szerint Nyugat-Európában tehát megbomlott a kétmárkás uralom, helyette már négy ígéretes szereplő küzd a fogyasztók pénztárcájáért. A Pixel 10 Pro Fold kereskedelmi forgalomba kerülésével, valamint a Motorola Razr elérhetőségének további kiterjesztésével a szegmens egy még izgalmasabb ünnepi szezon elé nézhet. A következő évet illetően az Apple jó eséllyel felforgatja majd az európai piacot is, és elsősorban a lassabban növekedni tudó gyártóknak okozhat komolyabb fejfájást.