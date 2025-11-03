Szorosabbra húzza az OpenAI a Sora gyeplőjét

Bill Peebles, az OpenAI Sora videógenerátoráért felelős csapat vezetője nemrég nyilvánosan fejtegette, hogy a generatív AI-szolgáltatás jelenlegi állapotában gazdaságossági szempontból fenntarthatatlannak bizonyul, ezért kanyarban van a korlátozások bevezetése. Mindeközben a felhasználók számára nem tűnik elégnek az ingyen előállítható videókra vonatkozó napi limit, így a szolgáltatás a rugalmasabb konstrukciók felé nyit, és lehetőséget ad a plusz videók generálásához szükséges kreditek megvásárlására. A drágább Pro model előfizetői egyébként akár napi 100 videót is generálhatnak, míg mindenki másnak 30 videót kell beosztania.

Az ingyenes limit elhasználása után további tíz videó generálását lehetővé tevő új csomag 4 dollárért vásárolható meg az App Store-on keresztül, de az OpenAI támogatási oldala szerint a videónként felhasználható kreditek száma függ a hosszúságtól, felbontástól és más tényezőktől. A kreditek 12 hónapig érvényesek, és az OpenAI Codex kódolóplatformon is felhasználhatók.

Az OpenAI erőforrásigényes szolgáltatásának költségei is folyamatosan növekednek a Sora felhasználói bázisával, ezeket a költségeket segíthet fedezni a kreditek értékesítése. A cég azt is belengette, hogy idővel csökkenteni kényszerül a meglévő ingyenes korlátokat, de konkrétumokat még nem osztott meg ezzel kapcsolatban. A lépés nem meglepő, mivel az OpenAI láthatóan idővel szeretné, ha anyagilag is megtérülne a Sora, ezért elindítja a szolgáltatás monetizációját és skálázását. Mindez arra ösztönözheti a versenytársakat, hogy szintén tartsák a lépést funkciók és árazás terén.

Az OpenAI tervei közt említette továbbá, hogy idővel a jogtulajdonosok is fizetséget kaphatnak majd a szerzői joggal védett karaktereket megjelenítő generált videók után. Ugyan a cég ezzel kapcsolatban sem árult el konkrétumokat, de a bejelentés arra utal, hogy a jogtulajdonosok maguk dönthetnek majd arról, hogy az ismert karakterek és személyiségek cameo-szerepléseiért számíthassanak fel plusz díjakat.

A generatív AI-eszköz elődjéhez hasonlóan rövid, legfeljebb 10 másodperces videók létrehozását teszi lehetővé szöveges promptok alapján, és egyik fő újítása a cameo nevű funkció, amivel a felhasználók saját képeiket feltöltve hozhatják létre digitális modelljüket videók generálásához. Nagy port kavart, hogy a Sora azonban olyan védett karakterekkel is képes új tartalmakat készíteni, mint SpongyaBob Kockanadrág, a Pokémon, a South Park vagy a Rick és Morty figurái.

Az OpenAI a Sora 2 bevezetése előtt arról tájékoztatta a stúdiókat, hogy az opt-out alapon írásban kell kérvényezniük szerzői joggal védett anyagaik letiltását a videógenerátor szolgáltatásból. Ezt egy űrlap segítségével tehették meg, de nem minden művész és stúdió kapott rá lehetőséget. Sam Altman később módosított a nem túl működőképesnek tűnő modellen, és a szolgáltatás opt-in modellre állt át, tehát az eredeti elképzeléstől eltérően a jövőben a jogtulajdonosoknak aktívan kell beleegyezniük abba, hogy a karaktereiket felhasználhassák az alkalmazásban. Az AI-fejlesztő arról biztosította az alkotókat, hogy a későbbiekben kérésre is blokkolja utólagosan a kért karaktereket, és szorosan együttműködik velük az eltávolítási kérelmek ügyében.