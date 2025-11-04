38 milliárdos üzletet kötött az Amazon és az OpenAI

A ChatGPT 2022 év végi megjelenését követően az OpenAI rendszereinek számításikapacitás-igénye exponenciális mértékben nőtt, a cég pedig eleinte kizárólag az egyik legnagyobb befektetőnek számító Microsoft Azure felhős platformjára hagyatkozott annak kiszolgálása érdekében. Ez azonban már nem tűnik fenntarthatónak, és az AI-fejlesztő további partnerekkel köti sorra gigaüzleteit. A redmondiak exkluzivitása idén tavasszal tört meg, amikor az OpenAI a SoftBankkel és az Oracle-lel karöltve bejelentette a Stargate projektet, majd nem sokkal később csaknem 12 milliárd dollár értékben vásárolt adatközponti kapacitást a CoreWeave-től.

Lehetőségek pedig még bőven vannak: a hétfői jelentések szerint az OpenAI 38 milliárd dolláros megállapodást írt alá az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatással, mely az első ilyen típusú szerződés a két fél közt. A megállapodás értelmében az AI-fejlesztő azonnal megkezdheti munkafolyamatai futtatását az AWS infrastruktúráján, hozzáférve a több százezer Nvidia GPU által kínált számítási kapacitáshoz. A kezdeti időszakban az OpenAI a már meglévő AWS adatközpontokat használhatja, de később az Amazon további infrastruktúrabővítést tervez kifejezetten az AI-fejlesztő kiszolgálására. Az infrastruktúra nem csak a ChatGPT üzemeltetését fogja támogatni, de a következő generációs modellek betanítását is.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk. 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

Dobpergés: AI engineering demo day-jel és képzéssel is érkezünk! 3 csapat, 3 demó, avagy hogyan is használjuk az AI-t? November 17-én érkezik a demo day, 19-én pedig ez első AI képzésünk.

Az Amazon számára nem csak értéke miatt minősülhet kiemelt jelentőségűnek az üzlet, hanem azért is, mert a felhőóriás szoros kapcsolatban áll az OpenAI riválisának számító Anthropic-kal, korábban már dollármilliárdokat fektetett be a startupba, és jelenleg is egy adatközpontot épít számára. Az e-kereskedelmi óriás múlt héten közölt negyedéves eredményjelentése szerint egyébként az AWS szolgáltatásból származó árbevétel 20 százalékkal nőtt meg az előző évhez képest.

Az üzlet minden korábbinál egyértelműbben mutatja, hogy az AI-fejlesztő üzemeltetés tekintetében távolodni kíván az egészen tavaszig kizárólagosnak számító felhőszolgáltatójától, a Microsofttól. A legértékesebb magánkézben lévő AI-fejlesztőnek számító OpenAI számára az AWS-megállapodás egy újabb lépés a tőzsdére lépésig vezető úton, a felhőpartnereinek diverzifikálása és a különféle szolgáltatók közötti hosszútávú partnerségekkel a cég a függetlenséget és a működési érettséget közvetíti.

Partner partner hátán

Szeptember elején vált hivatalossá, hogy az OpenAI 4,5 gigawattnyi amerikai adatközpont-kapacitást vásárolt az Oracle-től a Stargate projekt keretein belül, mely az eddigi egyik legnagyobb, AI-fejlesztéshez fűződő felhős megállapodás az iparágban. Az OpenAI a következő öt évre 300 milliárd dollár értékben vásárolt számítási kapacitást az Oracle-től, majd a Google-től is.

Az OpenAI működési struktúráját érintő átalakítás részleteiről a múlt hét folyamán lehetett hallani, bizonyossá vált, hogy a ChatGPT fejlesztője egyre távolabb kerül az eredeti nonprofit gyökereitől, miközben óriási tőkeinjekciót kap a Microsofttól - természetesen piacrészért cserébe. A megállapodás konkrétan 135 milliárd dollárról szól, amiért a Microsoft 27%-nyi részesedést szerezhet az OpenAI-ban - a legfrissebb befektetés mellett eltörpül mind a 2019-es, mind a 2023-as kör, melyek során a redmondiak 13 és 10 milliárd dollárt pumpáltak Sam Altman feltörekvő startupjába.

A megállapodás értelmében a Microsoftnak a későbbiekben is elsődleges hozzáférése lesz a cég technológiáihoz, de versenyeznie kell más felhőszolgáltatókkal, mivel az OpenAI jelentősen szeretné kibővíteni a felhőpartnerségeket a növekvő kapacitásigényből adódóan. A megállapodás 2032-ig szól, az OpenAI kötelezettséget vállalt arra, hogy ez idő alatt 250 milliárd dollár értékben vásárol majd Azure felhőszolgáltatásokat a Microsofttól.

A cég az utóbbi időszakban sorra jelentette be a nagy értékű üzleteket, szeptember végén például az Nvidiaval kötött megállapodást, melynek keretében "akár" 10 gigawattnyi kapacitásnak megfelelő adatközponti hardvert vásárolhat a chipgyártótól. A pontos ütemtervről egyelőre nem nyilatkozott egyik fél sem, mindössze annyit közöltek, hogy a százmilliárd dolláros befektetési keret az adatközpontok építésével párhuzamosan, progresszíven jut majd az OpenAI-hoz, miközben az Nvidia a cég preferált beszállítója lesz majd gyakorlatilag minden adatközponti hardvert illetően. Az Nvidia ezzel a Microsoft mellett a második - egyben legnagyobb - passzív szakmai befektetője lett az OpenAI-nak, melynek értékét a legutóbbi körben 500 milliárd dollárra becsülték. A befektetők között a Microsoft mellett ott van még a japán SoftBank és a Thrive Capital is.

Október elején Altmanék bejelentették, hogy az AMD-vel is megaüzletet sikerült nyélbe ütni. A fő különbség a két partnerség közt azonban, hogy míg az Nvidia szerzett részesedést az OpenAI-ban, addig az OpenAI magát vásárolta közelebb az AMD-hez. Az üzlet lehetőséget ad az AI-fejlesztőnek arra, hogy a chipgyártóban 10 százalékos részesedést szerezzen, ami nagyfokú bizalmat jelez a cég AI-chipjei és szoftverei iránt. A megállapodás keretében a ChatGPT üzemeltetője hat gigawattnyi számítási kapacitást biztosító adatközpontot telepíthet Instinct MI450-es gyorsítókkal 2026 második felétől kezdődően. Szemléltetésként ez körülbelül 5 millió amerikai háztartás energiaigényét fedezné.