Negyedéves rekordokat döntöget az Apple

Az Apple közzétette 2025-ös negyedik pénzügyi negyedéves eredményeit, mely a harmadik naptári negyedévet fedi le. A cég az időszak során 102,5 milliárd dollár bevételt és 27,5 millárd dollár nettó nyereséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábban jelentett 94,9 milliárd dollár bevételével (8%-os növekedés) és 14,7 milliárd dollár nyereségével. Az összehasonlítást némileg árnyalja, hogy a cupertinóiaknak tavaly egyszeri 10,2 milliárd dolláros költséget kellett kiszámláznia az Európai Unióban felmerült adózási problémák miatt, enélkül a különbség némileg kevesebb lenne.

A negyedév kimondottan erősre sikerült: rekordot sikerült dönteni nem csak az összbevételt illetően, de az iPhone-ból és szolgálatásokból származó bevételek tekintetében is, sőt utóbbi kategóriában minden idők bevételi rekordját sikerült elérni. A július-augusztus-szeptembert felölelő időszakra esett az új iPhone-csúcsszéria és az új Apple Watch órák bejelentése is. Az ünnepek előtt valószínűleg a nemrég bemutatott, M5 chippel ellátott MacBook Pro és iPad Pro modellek is jót tesznek majd a cupertinóiak számainak, de ez már a következő negyedévben lesz csak látható.

Az iPhone-család mobiljaiból valamivel kevesebb, 49,03 milliárd dollár folyt be az 50,19 milliárd dolláros becsléshez képest, de ettől függetlenül jó eredménynek számít, és meghaladja a tavaly jelentett 46,22 milliárd dollárt. A kulcsfontosságúnak számító kínai piacon a vártnál alacsonyabb összeget generáltak az okostelefon-eladások. Az új széria eredményre gyakorolt hatásai leginkább majd a következő, 2026-os első negyedévben mutatkoznak meg, a sikere azonban jól látható: a legtöbb típus a mai napig hiánycikk számos régióban, országban, ami az évnek ebben az időszakában szokatlan jelenség és azokat az időket idézi, amikor az Apple termékeiért a bevezetésük idején az utcákon kígyóztak a sorok.

Az iPadekből befolyt 6,952 milliárd dollár csak nyúlfarknyival több az egy évvel korábbi azonos időszakban jelentett 6,95 dollárhoz képest, közben a Mac termékkategória 8,73 milliárdot hozott a konyhára a korábbi 7,74 milliárd dollár után. A szolgáltatások (Services) üzletág továbbra is a cég stabil bevételi forrása, ahol a növekedés megállíthatatlannak tűnik: ezúttal 28,75 milliárd dollár került a rubrikába, szemben az egy évvel ezelőtti 24,9 milliárd dollárral.

Thomas Monteiro, az Investing.com vezető elemzője szerint míg a piac leginkább az AI adaptációjára és a bevételszerzésre fókuszál, az Apple a régi receptet követi, ami sikeresnek bizonyul – a termékek és szolgáltatások értékesítései stabilan növekszenek. Az almás cégnek egyelőre nem sikerült piacra vezetnie egyetlen olyan értelmezhető AI-terméket sem, mely versenyképessé tenné a Meta, a Google és a Microsoft szolgáltatásaival szemben, de állja a sarat. A Tim Cook vezette menedzsment ráadásul a vámtarifák jelentette meglehetősen turbulens időszakban manőverezte a céget, nehezítette a terepet az is, hogy Donald Trump vámokat vetett ki Kínára és Indiára, a vállalat két fő gyártóországára.