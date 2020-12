Tavasszal jön iOS-re és Windowsra a Microsoft játékstreaming szolgáltatása

Az xCloud több országban az Xbox Game Pass Ultimate részeként is elérhető lesz.

Jövő tavasszal Windowst futtató PC-kre és iOS-re is megérkezik a Microsoft felhős játékstreaming szolgáltatása. Az iOS-es rajt, akárcsak a már Magyarországon is elérhető Google Stadia, az Nvidiától ismert GeForce Now vagy az Amazon Luna, a korábbi pletykáknak megfelelően progresszív webalkalmazás formájában várható, míg Windows alatt az Xbox appból vagy böngészőből lesz elérhető a szolgáltatás. A korábban Project xCloud néven emlegetett játékstreaming megoldást a vállalat továbbá több országban az Xbox Game Pass Ultimate csomag részeként is elérhetővé teszi 2021 tavaszán. A redmondi óriás jövő év elején ígért további tájékoztatást a szolgáltatás kapcsán.