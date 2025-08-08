Mától lehet pályázni az új szélessáv-fejlesztési támogatásra

Elindult a Gigabit Magyarország Program első pályázati szakasza, melynek célja, hogy tovább növelje a hazai gigabitképes távközlési hálózatok lefedettségét. A két ütemben zajló pályázaton összesen 84,86 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást oszt ki a kormány és az Európai Unió.

Az Energiaügyi Minisztérium mai közleménye szerint a nyertesek összesen akár 174 járásban létesíthetnek majd nagy sebességű internetkapcsolatot 300 ezer vidéki család, vállalkozás és intézmény számára.

A program az EU digitális évtized (digital decade) programjában megfogalmazott célokkal összhangban azt kívánja elérni, hogy 2030-ra a lakosság, illetve a privát- és közszféra számára mindenhol rendelkezésre álljon gigabit-képes internetkapcsolat. A DIMOP Plusz 3.1.2 projekt révén azokon a jellemzően kistérségi területeken is megvalósulhatnak az optikai hálózati fejlesztések, melyek a korábbi bővítési ütemekből kimaradtak és továbbra is korszerűtlen, tipikusan xDSL-alapú vagy más, lassabb hozzáféréssel tudnak csak kapcsolódni az internethez

A pályázati kiírás a HWSW korábbi, bennfentes forrásoktól származó információi szerint az iparági szereplők és a kormányzat között zajló példaértékű koordináció révén jött létre, illetve ennek eredményeként olyan, előremutató előírást is tartalmaz, mely egyébként nem EU-s előírás.

Ilyen specifikáció például a végpontokon mérhető garantált, legalább 300 Mbps letöltési sávszélesség (downlink) - ez az uniós elvárásokból teljesen hiányzik, az EU ugyanis csak annyit ír elő, hogy a kapcsolat képes legyen gigabites sávszélesség elérésére.

Szintén egyedi technológiai paraméter a pályázatnál a feltöltési (uplink) sávszélességgel kapcsolatos elvárás, melyet szintúgy 300 Mbps-ben határozott meg a kiíró (ebből azonban csak legalább 50 Mbps-t kell garantálniuk a szolgáltatóknak).

A pályázatok során nem csak a vezetékes szélessávú hálózok fejlesztésére lehet pénz nyerni, hanem a mobil szélessávú hálózatok kapacitásának bővítésére, illetve megbízhatóbb üzemeltetésére. A mobilos infrastruktúrával rendelkező cégek a projekt keretében e cél érdekében az 5G-s állomások optikai bekötésére pályázhatnak, ami a jelenlegi, nagyjából 20-30% -os optikai backhaul arányt a várakozások szerint akár 70%-ra is növelheti.

A támogatott fejlesztések mellett a cégeknek ezúttal is lehetőségük van önerős vállalásokat tenni, akárcsak az elődnek tekinthető Szupergyors Internet Projekt (SZIP) során, fontos változás azonban, hogy a SZIP-pel szemben a szakhatóság ellenőrzi ezeket a kiépítéseket és szankcionál abban az esetben, ha az érintett cég nem teljesíti a vállalásokat.

A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje a pályázati kiírás szerint 2028 vége.