Részesedést kap az USA az Nvidia kínai chipeladásaiból

Szokatlan feltételt fogadott el az Nvidia és az AMD azért cserébe, hogy biztosított legyen számukra a kínai exporthoz szükséges engedély. A két vállalat a kínai piacon értékesített Nvidia H20 és AMD MI308 chipek bevételeinek 15 százalékát fogja befizetni az amerikai kormánynak. A latin kifejezéssel leírható úgynevezett „quid pro quo”, azaz „valamit valamiért” megállapodások általában olyan szituációkban fordulnak elő, amikor két fél egy szolgáltatást vagy előnyt garantál egy másik szolgáltatásért vagy előnyért cserébe. A chipgyártók a kínai piacra vonatkozó engedélyek megszerzésének feltételeként fogadták el a megállapodást.

Az Nvidia számára a kínai piac bizalmának megtartása súlyos dollármilliárdokat jelentő kérdés, hiszen csak a H20 GPU-ból negyedévente több milliárd dollár értékben vásárolnak a nagy kínai technológiai cégek (idén például már csaknem 20 milliárd dollár értékben van szerződésesen lekötött állománya a cégnek ebből a GPU-ból).

A Trump-adminisztráció egyelőre még nem döntött arról, miként használja majd fel a befolyó plusz pénzt. Az amerikai miniszterelnök az utóbbi hónapokban aktívan ösztönözte arra a cégeket és országokat, hogy fektessenek be az USA-ban, melynek egyik előnye lehet számukra, hogy így elkerülhetik a kivetett magas vámokat.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium múlt héten adta meg a kereskedelmi engedélyt a processzorok exportjához, ezért az Nvidia több mint 300 ezer H20 típusú, AI-adatközpontokba szánt chip legyártására adott le megrendelést elsődleges gyártópartnere, a TSMC számára. Az exkluzív tudósítás szerint a kifejezetten a kínai piaci szereplők számára fejlesztett megoldás a jelenlegi, 600 - 700 ezer chipből álló raktárkészleten felül jelentkezik majd, azaz az amerikai cég nagyságrendileg egymillió, adatközponti GPU-t, illetve ilyen GPU-kat tartalmazó rendszert szállíthat le a legnagyobb kínai megrendelők számára, a kereskedelmi licenc birtokában.

Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma tulajdonképpen minden előjel nélkül, április közepén közölte, hogy az Nvidia még a kínai piacra szánt megoldásait is csak egy új rendszer szerint, kereskedelmi licencek birtokában exportálhatja a világ második legnagyobb gazdaságába.Az exporttilalmi intézkedéseket az Nvidia többször is nyíltan bírálta, végül sikerült elérni, hogy az USA visszavonja júliusban a H20 chip Kínába történő értékesítésére vonatkozó áprilisi tilalmát.

Peking július végén azonban azzal kapcsolatban fejezte ki aggodalmát, hogy az amerikai gyártó megoldásai nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az ország számára. Az Nvidia múlt héten adta ki álláspontját, miszerint elutasítja a feltételezést, hogy a kínai piacra szánt adatközponti GPU-i olyan megoldásokkal lennének felszerelve, melyek fokozott nemzetbiztonsági kockázatot jelentenének az ázsiai ország számára. A vállalat weboldalán található blogposzt választ igyekszik adni a kínai kibervédelmi hatóság, a Cyberspace Administration of China (CAC) aggályaira, melyben a szervezet egyebek mellett kész tényként állította, hogy a kínai piacra szánt H20 GPU-k földrajzi lokációja távolról lekérdezhető, továbbá olyan mechanizmust tartalmaz a szervereket vezérlő szoftver, mely távolról kiiktathatóvá teszi a rendszereket.