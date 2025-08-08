Mellékleteink:

HUP Gamekapocs

Szerző: Koi Tamás

2025. augusztus 8. 09:36

0

Mi hajtja a számítástechnika forradalmait? - 2.

A számítástechnika fejlődéstörténetének vannak egészen izgalmas momentumai és csodabogarai. Ezekbe nyerhetsz betekintést háromrészes, monstre adássorozatunkban.

Második részéhez érkezett a modern számítástechnika történetét elemző podcast-sorozatunk, melyben már olyan megoldásokról, innovációkról hallhattok, melyek születéséhez a legtöbben tudnak kapcsolódni vagy társítani hozzá valami személyes emléket, tapasztalatot.

Az adás házigazdája, tárlatvezetője ezúttal is Kollár Laci, aki elképesztő részletességgel merült el a témában, virtuális tárlatvezetéséhez pedig egy háttéranyagot is készített, kifejezetten az adássorozathoz. 

Ebben a részben az első, kezdetleges LCD-panelektől egészen az iPhone-ig jutunk, de ha nem hallottad még az első részt, mindenképpen kezdj azzal, érdemes!

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.

Hibát találtam
vissza a tetejére

Áprilisi, minden munkavállaló számára kötelező, laza jogi hallgatmányunk után itt a második, befejező rész. Nem kell megijedni, informatív és hasznos lesz ez is! Ennyi a minimum, amit munkavállalóként illik tudnod.

a címlapról