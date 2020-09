Bejelentéscunami az Amazontól

Megérkezett az Amazon szokásos őszi termékáradata, a vállalat idén is komoly bejelentéscunamival készült, egyebek mellett alaposan áttervezett, új Echo hangszórókkal és okoskijelzővel, otthoni biztonsági drónnal és saját játékstremaing szolgáltatással várja a közelgő ünnepi szezont.

Az Echo okoshangszóró-széria új, egységes dizájnnal érkezik, henger, illetve korong forma helyett gömb kivitelben, ráadásul szintén új, a MediaTekkel közösen fejlesztett AI chippel a fedélzetén. Az AZ1 neurális "peremprocesszor" az Amazon ígérete szerint "több száz milliszekundummal" felgyorsítja majd virtuális asszisztensének válaszidejét. Míg a korábbi Echo modelleknél a hangparancsok és válaszok feldolgozása teljes egészében a felhőben zajlott, addig az új lapkával szerelt modellek már az ilyen feladatok jelentős részét helyben is képesek elvégezni, érezhetően csökkentve az Alexa válaszait megelőző késleltetést. Persze ahogy az lenni szokott, a pörgősebb interakciót most is angol nyelven lehet majd először élvezni, a vállalat ugyanakkor a későbbiekben más nyelvek támogatását is ígéri. Az AZ1 chip a későbbiekben a vállalat további termékeibe is utat talál majd.

PÖRGŐSEBB, GÖMBÖLYŰBB ECHÓK

A processzorral felszerelt termékek sorát az Echo okoshangszórók nyitják, amelyekből a mezei Ehco mellett a kisebb, Echo Dot, illetve annak digitális órával felszerelt verziója is bemutatkozott. Valamennyi új modell gömb alakot, illetve szövetborítást kapott, és automatikusan képes igazodni az adott szoba akusztikai profiljához, a lehető legjobb hangzás érdekében. Az Echo a Wi-Fi mellett a ZigBee vezeték nélküli protokollt is támogatja, így az arra támaszkodó okosotthon-kiegészítőket összefogó okosotthon-központként is bevethető.

Mindezek mellett az október 22-én rajtoló, nettó 100 dollárért kapható Echo az Amazon Sidewalk technológiáját is megkapja: utóbbiról a cég a mostani bejelentés előtt néhány nappal beszélt először, lényegében egy méretes helyi hálózatról van szó, amelyet a Bluetooth LE-n kommunikáló Amazon eszközök alakítanak ki, akár egész szomszédságokat lefedve. A hálózatra csatlakozó eszközök többek között biztonsági frissítéseket juttathatnak el egymásnak, sőt akár egy-egy eszköz pozícióját is meghatározhatják, a közelében lévő, csatlakoztatott készülékek helye alapján. A megoldás például az okosbilétával megjelölt, elhagyott eszközök vagy akár a megengedett területen kívül kóborló háziállatok felkutatásában is hasznos lehet. Természetesen a Sidewalk hálózaton folyó teljes adatforgalom titkosított.

A kisebb, Echo Dot hangszórókból a Sidewalk és a Zigbee már kimarad, cserébe igény szerint a szövetborításon átvilágító digitális órával felszerelt verzió is elérhető a termékből. A mezei okoshangszóró nettó 50 dollárért lesz kapható, ugyancsak október 22-től, míg az órás verzió nettó 60 dollárba kerül majd, arra november 5-ig kell várni.

A hangszórók mellett új okoskijelzővel is bővül az Echo sorozat: az Echo Show 10 néven érkező modell 10 hüvelykes kijelzővel, 13 megapixeles kamerával, talpában pedig 2.1-es hangzással és egy motorral érkezik, amellyel képes mozgatni képernyőjét. A megoldással az Echo Show 10 automatikusan követni tudja a felhasználót a szobában, hogy mindig felé nézzen a kijelző, de társalkalmazásán keresztül manuálisan is vezérelhető, ha távolról akarnánk körbenézni a lakásban. Nem meglepő módon a Skype és a Zoom támogatása sem maradt le az eszközről - de akár Netflixet is nézhetnek rajta a felhasználók. A Sidewalk csatlakozás, akárcsak a mezei Echo esetében, itt is adott. Az Echo Show ára nettó 250 dollár lesz.

EERO ROUTERTRIÓ

Az eseményen a routereknek is jutott hely, az Amazon által tavaly februárban bekebelezett, mesh routereket fejlesztő Eero zászlaja alatt mindjárt három új modell debütál, az Eero 6 Router, az Eero Pro 6 Router, illetve az Eero Extender. Mindkét routeren egy USB-C tápcsatlakozt, illetve két darab, gigabites Ethernet aljzatot találunk, míg az Extenderre csak a tápellátást biztosító port jutott.

A Pro modell a két másik eszközzel szemben kettő helyett háromsávos, egy 2,4, valamint két 5 gigahertzes rádió is található benne - illetve mindhárom készülékben ott a Zigbee támogatás is, az okosotthon-kiegészítők kezeléséhez. Az Eero 6 Router nettó 130 dollárért előrendelhető, egy Extenderrel megtoldva pedig nettó 200 dollárért vehető meg a csomag - önmagában nettó 90 dollárért vásárolható meg a jeltovábbító. Az Eero Pro 6 Router ára nettó 230 dollár.

RING: AUTÓS, ÉS REPÜLŐ KAMERÁK

A Ring brand alatt is érkeztek újdonságok, azokkal első körben az autókat szórná meg az Amazon. Ilyen a Sidewalk támogatással érkező Ring Car Alarm - egy az autók OBD-II portjához csatlakoztatható, kompakt riasztóról van szó, amely sajat szenzoraival figyeli az esetleges illetéktelen hozzáférést a járműhöz, amit a Ring alkalmazáson, illetve beépített szirénájával is jelez. Ugyancsak a személygépjárművek biztonságát növelné a Ring Car Cam, az autók belterét figyelő biztonsági kamera, saját LTE kapcsolattal, illetve ugyancsak Sidewalkkal a fedélzetén - az eszközök várhatóan jövő év elején kerülnek piacra.

A cég harmadik autós bejelentése már inkább a gyártókat célozza: a Ring Car Connect egy API, amelyet az autógyártók építhetnek be járműveikbe, hogy azok biztonsági rendszereit Ring támogatással szereljék fel, és közvetlen kommunikációt biztosíthassanak a Ring alkalmazással. Az első partnert ehhez az Amazon már meg is találta a Tesla formájában, amelynek Tesla Model 3, X, S és Y modelljeibe is utat talál.

A legérdekesebb új Ring termék azonban a háztartásokban találhat otthonra. Az Always Home Cam egy biztonsági drón(!) amely egy dokkolóban pihen, majd igény szerint járőrözik a lakásban, előre meghatározott útvonalakon - de az is beállítható, ha más Ring eszközök valamilyen problémát észlelnek, a kamerával szerelt drón repüljön oda, ellenőrizni az eseményeket. A készülék dokkolt állapotban nem rögzít felvételeket - nem is tud, miután a dokk teljesen eltakarja a kamerát.

Next-Level Autonomously Flying Indoor Security Camera | Ring Always Home Cam Még több videó

A fejlesztés során a cég "odafigyelt" hogy a drón elég hangos legyen, így nem fenyeget a veszély, hogy azzal bárkit észrevétlenül megfigyelhetnének. Bár az eszköz szenzorainak hála képes akadályelkerülésre, a propellerei körül lévő védőkeret miatt az esetleges ütközéseknél sem tesz kárt a bútorokban vagy családtagokban. A biztonsági drón kifejezetten érdekes megoldás a cég részéről, a piaci rajt azonban még odébb van, csak jövőre várható. Az Always Home Cam ára nettó 250 dollár lesz.

LUNA: ÚJ VERSENYZŐ A JÁTÉKSTREAMING PIACON

A hardverek mellett más fontos bejelentéssel is készült idén az Amazon: a vállalat saját, Luna néven induló szolgáltatásával próbál szerencsét a játékstreaming piacon - amelynek egyik nagy dobása, hogy a hasonló megoldásokkal nem éppen barátságos iOS platformon is elérhető lesz.

Az AWS szervereken futó Luna korai hozzáféréses verziója októberben indul, első körben az Egyesült Államokban, Windows, macOS, Fire TV, illetve iOS rendszereken, később pedig Android támogatás is várható. Az utóbbi hónapokban egyértelművé vált, hogy az Apple nem látja szívesen alkalmazásboltjában a felhős játékstreaming szolgáltatásokat, a Lunával ezért az Amazon nem is próbálkozott az App Store-ban, helyette azt böngészőben futtatható, progresszív webappként teszi közzé a platformon. Ezzel a cég egyben a fájdalmas, 30 százalékos "Apple-adót" is sikeresen megkerüli, a PWA-hoz ráadásul saját kezdőképernyős ikon is rendelhető, mint ha natív alkalmazás lenne.

Az Amazon a béta időszakban Full HD felbontású, 60 FPS sebességű játékról beszél, ugyanakkor ígérete szerint már a 4K támogatás is a csőben van. A Luna használatához legalább 10 megabites kapcsolatra van szükség, a gyártó szerint továbbá a szolgáltatás óránként 10 gigabájt adatforgalmat emészthet fel játék közben.

Tartalmi oldalról még sok a kérdőjel a szolgáltatás körül, egyelőre úgy néz ki, az csatornákra osztva tesz majd elérhetővé különböző játékcsomagokat. A bétában a felhasználók először a Luna+ csatornára fizethetnek elő havi 6 dollárért, amelyben olyan címek találhatók, mint a Resident Evil 7, a Control, a Tacoma, a Rez Infinite vagy a Metro Exodus, de a későbbiekben várhatóan a Ubisoft címei is saját csatornát kapnak. Az Amazon várakozásai szerint a két csatornán összesen száz cím lesz elérhető a tesztidőszakban. A szolgáltatás továbbá Twitch integrációt is kap.

A Luna a hagyományos billentyűzet-egér kombó mellett a Microsoft Xbox One, illetve a Sony Dualshock 4 kontrollereket is támogatja, illetve egy saját vezérlőt is kap. A Luna Controller nettó 50 dollárért lesz kapható, lényegében a Stadia kontroller amazonos megfelelőjéről van szó, amely a Google-től ismert eszközhöz hasonlóan, Wi-Fin közvetlenül a játékszerverekhez kapcsolódik, így csökkentve a késleltetést.

Azt egyelőre nem tudni, mikorra tervezi az Amazon a Luna stabil rajtját - mindenesetre nem lenne meglepő, ha iOS-en a riválisok is elkezdenék követni a gyerekcipőben járó megoldás példáját, és PWA-ba csomagolt Nvidia GeForce Now, Google Stadia, illetve Microsoft xCloud kiadások is megjelennének.