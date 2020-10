Kerülőuton juthat el iOS-re az xCloud

Nem adja fel a harcot xCloud játékstreaming szolgáltatásának iOS-es rajtjáért a Microsoft. Mint a Business Insider beszámolt róla, a redmondi óriás már dolgozik a szolgáltatás webalkalmazásra építő verzióján, amellyel megkerülheti az Apple alkalmazásboltjának a felhős játékstreamingre vonatkozó, szigorú megkötéseit. A vállalat persze közben az eredeti iOS-es app fejlesztését sem hagyja annyiban, arra az esetre, ha az Apple mégis lazítana az App Store-ban jelenleg érvényes szabályzaton.

A lap szerint Phil Spencer, a Microsoft videojátékos üzletágáért felelős igazgatója a héten a cég dolgozóinak tartott meetingen úgy fogalmazott, a szolgáltatás mindenképpen el fog jutni iOS-re - ha máshogy nem, egy webes megoldáson keresztül. A cég jövőre tervezi elérhetővé tenni az xCloud webappot.

Nem a Microsoft az első vállalat, amely hasonló módon próbálja eljuttatni játékstreaming szolgáltatását a platformra, az Amazon frissen bejelentett Luna szolgáltatásával is ezt az utat választja, az PWA-ként lesz elérhető iOS-en, amelyhez akár saját kezdőképernyős ikon is rendelhető, így közelítve a felhasználói élményt a hagyományos, natív iOS-es alkalmazásokhoz. A játékstreaming piac többi nagy szereplője, mint a Google Stadia vagy az Nvidia GeForce Now egyelőre nem jelentett be hasonló fejlesztéseket, ugyanakkor nem lenne meglepő, ha a későbbiekben maguk is követnék az Amazon, illetve most már a Microsoft példáját.

Bár az App Store szabályzata nem tiltja kimondottan a felhős játékstreaming appok publikálását, ahhoz olyan szigorú feltételeket állít, amellyel lényegében ellehetetleníti a szolgáltatásokat platformján - egyebek mellett arra kötelezi a fejlesztőket, hogy az appokan elérhető játékkatalógus minden címét külön-külön tegyék közzé az App Store-ban, és persze a 30 százalékos Apple-adót is mindegyik után külön csengessék ki. A webappos megoldással ezek a megkötések elkerülhetők - ahogy az Apple vaskos jutaléka is. A cupertinói óriás egyelőre nem nyilatkozott a Microsoft terveivel kapcsolatban.