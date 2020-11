A Stadia és a GeForce Now is webappként jön iOS-re

Az év korábbi szakaszában egyértelművé vált, hogy az Apple nem látja szívesen a játékstreaming appokat mobilos platformján, a cég iOS-es alkalmazásboltjában annak szabályzatával gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítette azok közzétételét - a játékstreaming szolgáltatások azonban most mégis elkezdtek lecsorogni a iOS-re. A napokban az Nvidia és a Google is bejelentette, hogy saját megoldásait a Safari böngészőn keresztül elérhető webapp formájában elérhetővé teszi az Apple platformján, egyelőre mindkét esetben béta zászló alatt.

A FORTNITE KIEMELT FIGYELMET KAP



Az Nvidiától megismert GeForce Now bétája már most elérhető az iOS-es Safari böngészőn keresztül, így a szolgáltatás már iPhone-on és iPaden is kipróbálható - igaz, csak a kontrolleres irányítást támogató címek esetében. Azok a játékok, amelyek csak billentyűzet-egér kombóval játszhatók, iOS-en egyelőre kimaradnak a felhozatalból.

A rendszeren ugyancsak hányatott sorsú Fortnite-ra az Nvidia kiemelt figyelmet fordít és az Epic Gamesszel együttműködve már dolgozik annak egy érintőkijelzős vezérlésre kihegyezett verzióján, amely iOS-en a játék az App Store-ból kiebrudalt mobilos kiadását is helyettesíti majd - erre ugyanakkor még egy darabig várni kell.

A GeForce Now jelenleg valamivel több mint 750 PC-s címet támogat, amelyeket a felhasználók csatlakoztatott Steam, Epic vagy Ubisoft Connect fiókjaikból érhetnek el - ha egyszer már megvásárolták PC-re az adott játékokat, nem kell még egyszer megvenniük azokat a streaming szolgáltatásra. Ezzel élesen szembemegy a Google Stadia által alkalmazott modell, a keresőóriás szolgáltatását kvázi "konzolként" kezeli, arra külön kell megvenni a kiszemelt játékokat. A GeForce Now-ra eközben már a GOG támogatása is úton van.

KIS LEMARADÁSSAL, DE A STADIA IS JÖN

Az iOS-es játékosközönségben a Google is túl nagy potenciált lát ahhoz, hogy elengedje a platformot, Stadia szolgáltatását maga is elérhetővé teszi progresszív webapp formájában az Apple mobileszközein. Azt ugyanakkor egyelőre a vállalat nem közölte, pontosan mikor lesz az iPhone és iPad tulajdonosok számára is kipróbálható a PWA-ba csomagolt játékstreaming szolgáltatás, ahogy fogalmaz, arra "néhány héten belül" számíthat a közönség.

Miután az Apple mobilos alkalmazásboltját annak rendkívül szigorú szabályzatával lényegében elbarikádozta a játékstreaming szolgáltatások elől, a szárnyait bontogató szegmens valamennyi szereplője PWA-khoz nyúl: korábban a Microsoft is ebbe az irányba indult el az xCloud kapcsán, illetve az Amazon nemrég bejelentett Luna szolgáltatása is webappként rajtol majd iOS-en. A megoldással a cégek több fronton is nyerhetnek, hiszen amellett, hogy továbbra is elérhetik az iOS-es játékosokat, az App Store megkerülésével a vaskos, 30 százalékos "Apple-adót" is megússzák a szolgáltatásokból befolyó bevételekből.