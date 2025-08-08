Feladta a házon belüli chipgyártást a Tesla

Beszántotta a Dojo szuperszámítógép projektet a Tesla, ezzel Elon Musk autógyártó cége végleg kukába dobta az önvezető autózást támogató AI-chipek házon belüli gyártásáról szóló terveket - számol be a jelentős stratégiaváltásról a Bloomberg.

A Dojo projekt először 2019-ben került reflektorfénybe, akkor Musk a teljes önvezetés koncepció legfőbb alappilléreként beszélt. A projekt részeként a Tesla házon belül gyártott volna olyan AI-processzorokat, melyek szuperszámítógépes klaszterbe szervezve hatalmas mennyiségű képi információ valós idejű feldolgozását végezték volna a Teslák számára.

A Morgan Stanley 2023-ban Musk szavaira alapozva még úgy vélte, a Dojo-ban óriási potenciál rejlik, ami önmagában akár 500 milliárd dollárral is növelheti a cég piaci értékét, ha sikerül általa új bevételi forrásokat nyitni. A projekt ehhez képest egy éve teljesen háttérbe szorult a kommunikációban, Musk helyette a Cortex nevű új, tesztelés alatt álló AI szuperklaszter fejlesztéséről beszélt az utóbbi időszakban.

A Dojo szuperszámítógépet az eredeti elképzelések szerint a Tesla saját gyártású chipjei (ebből a D1-et már 2019-ben bejelentették) és az Nvidia GPU-i alkották volna.

Ezzel párhuzamosan a Tesla továbbra is külsős gyártópartnerekre támaszkodik, a Samsunggal például augusztus elején írt alá egy 2030-ig érvényes, 16,5 milliárd dollár értékű beszállítói szerződést a cég.

A Dojo leállítását megelőzően a fejlesztői részlegtől legalább 20 szakértő távozott, akik saját iparági start-upot alapítottak DensityAI néven, mely adatközponti chipeket, illetve más hardver és szoftvert fejleszt különböző szektorok - pl. robotika, autóipar - számára. Ezzel párhuzamosan távozott a cégtől a projekt vezetője, Peter Bannon is, a csapat megmaradt tagjait pedig más divíziókban helyezték el a Teslánál.