Továbbra is védi a Google az AI-alapú keresőt

A Google kereső találati oldalainak tetején megjelenő, AI által készített összefoglaló funkciónak már havi 2 milliárd felhasználója van, ami jelentős ugrás a májusban jelentett 1,5 milliárdos szám után. És bár a keresőcég impozáns számokat prezentált nemrég a keresőbe épített AI-funkciókkal kapcsolatban, közben megjelent a Pew Research Kutatóközpont friss tanulmánya azzal a váddal, hogy a cég saját ökoszisztémáján belül tartja a felhasználókat, és csökkenti a külső webhelyek tartalmaival való interakciót. Az AI-összefoglalók a vizsgálatok alapján alacsonyabb átkattintási arányt eredményeznek, ami a kiadókat is károsítja.

A vállalat kommunikációja eddig mindig hangsúlyozta, hogy elkötelezett a webes forgalom növelése iránt, és hogy az AI Overview összefoglalók megtekintése után a felhasználók jobb eséllyel kattintanak a forráslinkekre, illetve több időt töltenek a híroldalakon. Liz Reid, a keresőmotorért felelős részleg vezetője a napokban hosszasabb blogbejegyzést szentelt az ismét aktuális témának, hogy védelmébe vegye a fejlesztést, vélhetően a kutatóközpont által felhozott konklúziókra válaszul.

Reid szerint a kattintások száma nem csökkent az AI-összefoglalók hatására, sőt az eszköz több internetes keresést is indikál – bár ezen állítások alátámasztásához nem prezentált konkrét számokat és adatokat. A Google kritizálja a Pew Research által használt módszertant és a levont következtetéseket is. A vezető párhuzamot vont a korábban bevezetett olyan funkciókkal, mint a tudáskártyák és a sporteredményeket megjelenítő panelek, melyek szintén nem befolyásolták érdemben a kattintások számát. Ellenben a keresőcég meggyőződése, hogy az AI valójában jobb minőségű kattintásokat eredményez, tehát a linkekről az internetezők nem lépnek vissza rögtön és mélyebben olvasnak. Azonban ehhez az állításhoz sem sikerült számokat prezentálni.

A bejegyzés legérdekesebb része így jobb híján az, amikor Reid a tágabb általános trendekről ír, például arról, hogy nem feltétlen a Google már az első megálló, és keresőmotorok felhasználói egyre inkább „autentikus hangokat és első kézből származó perspektívákat és véleményeket” keresnek, amit például a Reddit tud megadni. A keresőcég nem véletlenül kötött partnerséget 2024-ben a közösségi felülettel a bejegyzések felhasználásáról az AI-modellek képzéséhez.

A Reddit forgalma több mint kétszeresére nőtt 2021 óta, a felívelés pedig jelentősen felgyorsult a megállapodás bejelentése óta eltelt 18 hónapban: a platform napi aktív felhasználóinak száma az elmúlt évben 21 százalékos növekedést mutatott, és naponta több mint 110 millió ember használja az oldalt. Tehát igaz lehet, hogy a Google nem kannibalizál kattintásokat, de ezek jelentős része olyan forráshoz irányulhat, melyek az organikus találatokban és az AI által generált válaszokban is alapvetően előnyt élveznek.

A fonalat a bejegyzés végén sikerül elveszteni, mivel Reid elismeri, hogy néha a felhasználók „megkapják, amire szükségük van" az AI által generált válaszból, és nem kattintanak át, tehát nem zárja ki, hogy ilyen hatása is lehet a fejlesztésnek. Lényegében amíg a Google nem tud mutatókat szolgáltatni állításai alátámasztására, lehetetlen pontosan megmondani, hogy mi történik.