Kevesebb hallucináció, minőségibb kód - itt a GPT-5

Több mint két évvel az előző változat megjelenése után az OpenAI kiadta a ChatGPT-t kiszolgáló nagy nyelvi modell legújabb verzióját, a GTP-5 -öt, mely azonnal elérhetővé vált a chatbot mind a 700 millió felhasználója számára, szakítva az eddigi bevezetési gyakorlattal. Az új modell minden paraméterében sokat fejlődött, újabb jelentős mérföldkövet képviselve az általános mesterséges intelligencia (artificial general intelligence) felé vezető úton.

A GPT-5 -tel az elődökhöz képest más megközelítést is alkalmaz az OpenAI, így az új modell - ha erre szükség van - felhasználói beavatkozás nélkül is érveléses módszerrel dolgozik, automatikusan lebontva a felvetett problémát kisebb részekre - korábban az érveléses módszertan használatához a felhasználóknak ki kellett választaniuk az ennek megfelelő opciót a promptablakban.

Az OpenAI szerint az új modell ezzel együtt is sokkal gyorsabb minden eddigi változatnál, ráadásul sokkal pontosabb is, ami válasz az érveléses nagy nyelvi modelleket érintő egyik legfőbb kritikára, a pontatlan válaszadásra és hallucinációkra.

A modell tegnapi bemutatója során elhangzott, hogy a GPT-5 az o3-hoz képest 80%-kal kisebb eséllyel ad olyan kimenetet, mely tárgyi tévedést tartalmaz,

A fentiekből adódik, hogy az új modell minden eddiginél jobb minőségű kódot és koherens, minőségi szöveget képes előállítani, illetve az új, Safe Completions nevű biztonsági rendszerrel is ellátták a fejlesztők. Ez utóbbi révén a GPT-5 nem tagadja meg alapesetben a válaszadást például potenciális károkozással összefüggő témákban, helyette olyan általános válaszokat ad, melyek miközben segítőkészek, nem alkalmasak a kérdező káros tevékenységének támogatására.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Részben ehhez kapcsolódik, hogy az új modell az egészségügyi kérdések, problémafelvetések esetében jóval szofisztikáltabban, óvatosabban ad válaszokat, jobban kiemeli a kockázatokat, és régió szerint is tud adaptálódni.

Az egészségügyi kérdésekben GPT-5 a konkrét válaszadás helyett vagy mellett továbbá elsősorban abban igyekszik segíteni a felhasználóknak, hogy milyen kérdéseket tegyenek fel az egészségügyi személyzetnek, orvosoknak.

A GPT-5 a fentiek mellett jobban személyre szabható különböző beállítási lehetőségeken keresztül. Így a felhasználó négy, előre beállított chat személyiség közül választhat (cynic, robot, listener, nerd), illetve kisebb vizuális tuning, hogy igény szerint meg lehet változtatni a chatablak színárnyalatát.

Végül, de nem utolsósorban a ChatGPT tavaly nyáron bemutatott Advanced Voice módja is tovább lett fejlesztve, melynek köszönhetően a chatbot jobban megérti az élő szóban adott utasításokat és általában véve még emberszerűbb hangsúllyal cseveg élő szóban a felhasználókkal. Ezzel párhuzamosan a cég kivezette a Standard Voice üzemmódot, mely ChatGPT-vel folytatott csevegés egyfajta kezdetleges, 0.1 -es verziójának felelt meg.

Bár a GPT-5 minden ChatGPT felhasználó számára hozzáférhető, az ingyenes és Pro felhasználók egyaránt - meghatározatlan számú - prompt-limittel használhatják csak, mielőtt a modell visszavált a GPT-5 mini fokozatba. Az új modellt korlátlanul egyedül a havi 200 dollárba kerülő Pro előfizetéssel lehet jelenleg használni.