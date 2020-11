Új luxustelefon-márka indul, egykori Vertu alkalmazottak gondozásában

A Xor első terméke egy a biztonságra kihegyezett, prémium kivitelű - butatelefon.

Új luxustelefon brand célozza meg a legtehetősebb vásárlókat - a Xor névre hallgató márka társalapítója ráadásul nem más, mint a Nokia szárnyai alatt indult, szebb napokat is látott Vertu dizájncsapatának egykori vezetője Hutch Hutchinson. A Xor több szempontból is érdekes jelenség, az egyik ilyen, hogy Hutchinson szerint a cég létrejöttét egy csapat korábbi Vertu felhasználónak köszönheti, akik miután megkeresték a társalapítót, saját zsebből finanszírozták is az új vállalat létrehozását.

A Xor másik érdekessége, hogy telefonjai, vagy legalábbis első és eddig egyetlen terméke, a Xor Titanium nem az okostelefonok sorait bővíti, sőt, funkciópalettája még sok "butatelefonéhoz" képest is szűkös: az eszköz képességei kimerülnek abban, hogy 2G és 3G hálózatokon képes hanghívások és SMS-ek kezelésére. A minimalista megközelítés elsősorban a biztonságot szolgálja, amely a Xor Titanium egyik fő fókusza, ennek megfelelően ha a vonal mindkét oldalán a gyártó telefonja van, az eszköz hardverszintű, végpontok közötti AES256 titkosítással védi a kommunikációt. A telefonokhoz egy biztonsági kulcs is tartozik, amelyekkel távolról minden adat törölhető róluk. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a készülék nem Androidot vagy hasonló rendszert futtat, helyette saját, Linux-alapú, a végletekig leegyszerűsített operációs rendszerrel dolgozik.

Mindehhez természetesen a luxustelefonoktól megismert körítés párosul, az eszköz nevéhez hűen titán készülékházat kapott, összeszereléséről pedig egy kis, angliai csapat gondoskodik, akik közül többen a Vertunál is megfordultak. A biztonságot és a luxus kivitelt a gyártó nem adja olcsón, azért hajmeresztő, 3000 angol fontot kell kicsengetni a 2021 első negyedére tervezett rajtot követően.