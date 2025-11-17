Adathalász Google-hirdetéseket vizsgál a GVH

Egy magyar kereskedelmi bank, az MBH Bank nevével visszaélő adathalász hirdetések jelenhettek tavasztól meg a Google keresőjében, mivel a cég feltételezhetően nem a szakmai gondosság követelményeinek megfelelően járt el a Google Ads hirdetési platform működtetése során, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a keresőcég ír leányvállalatával szemben.

A szervezet hétfői közleménye szerint a Google valószínűsíthetően nem ellenőrizte megfelelően, hogy a megjelenő adathalász hirdetések megfelelnek-e a saját irányelveinek és a jogszabályi előírásoknak, valamint elmulasztotta az adathalász domain fiókok időben történő letiltását, annak ellenére, hogy fel kellett volna ismernie azok veszélyességét és meg kellett volna tennie a szükséges intézkedéseket a további megtévesztések megelőzése érdekében.

A fentiek következtében az MBH Bank Nyrt. nevével visszaélő adathalász célú, hamis banki weboldalak – mint például mbhbank.nu, mhbbauk.com, mhhbunk.com – fizetett hirdetésként jelentek meg a Google kereső találati listájának élén.

Amennyiben a felhasználó az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos kulcsszavakra keresett rá (például: „MBH Bank belépés”, „MBH netbank”), ezek a megtévesztő hirdetések kiemelt pozícióban jelentek meg a Google keresőoldalain, megelőzve az MBH Bank Nyrt. hivatalos weboldalára mutató linkeket is - jegyzi meg a versenyhatóság.

Bár az ehhez hasonló esetek többnyire kiberbiztonsági incidensekként vannak kezelve, a GVH most mégis fogást találhat a Google-ön fogyasztóvédelmi aspektusból, amit a magyar versenyhatóság arra alapoz, hogy már önmagában a csaló hirdetések megjelenítése tisztességtelenen kereskedelmi gyakorlatlan minősül,