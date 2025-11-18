Mocorog a virtualizációs piac a VMware-Broadcom frigy után

A szervervirtualizáció továbbra is a modern IT infrastruktúra gerincét jelenti, lehetővé téve a szervezetek számára az erőforrások optimalizálását, a jobb skálázhatóságot és az üzletmenet-folytonosság biztosítását. A Gartner Market Guide-ja szerint már láthatóan is fragmentálódási folyamat zajlik a szegmensben, mivel az infrastruktúráért és üzemeltetésért (I&O) felelős vezetők egy része komolyan mérlegeli a szállítói és technológiai lehetőségeket, Az elemzőcég jelentése szerint a szervervirtualizációs piac az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb átalakulása küszöbén áll, miután a Broadcom-VMware felvásárlás utóhatásai fordulópontot hoztak.

2024-ben a Virtzilla rendszert kínáló VMware uralta a szervervirtualizációs piacon a bevételek több mint 96 százalékát fedte le, de a Gartner szerint az ügyfelek jelentős részénél bizalomvesztést eredményezett, hogy a költségek akár 300-400 százalékot is emelkedhettek, ezért egyre több szervezet mérlegeli más virtualizációs szolgáltatásra való átállást. Az elemzőcég szerint a legtöbb szervezet csak 2027-ben fog új virtualizációs platformra átállni, de 2026-ban már látható lesz a migrációs folyamatok felgyorsulása. 2028-ra a a növekvő költségek arra ösztönözhetik a vállalati VMware-ügyfelek 70%-át, hogy virtuális munkaterheléseik 50%-át migrálják, ami a piac széttöredezettségéhez vezet.

A Broadcom 2023-ban vásárolta meg a VMware-t 69 milliárd dollárért, az évtized egyik legnagyobb IT iparági akvizíciójának végére hosszú hónapokig tartó huza-vonát követően került pont. A Broadcom az optimalizációs folyamat részét képező leépítések után a virtualizációs és felhőalapú számítástechnikai vállalatot előfizetéses üzletággá formálta, így az örökös licencek helyett csak határozott idejű licenceket vagy előfizetéseket kezdett kínálni, ami főleg a kisebb ügyfelek számára jelent magasabb költségeket. A Civo felhőszolgáltató tavalyi felmérése szerint a VMWare-ügyfelek jelentős része elégedetlen az új rendszerrel, a válaszadó ügyfelek 51,9 százaléka fontolta akkor a platform elhagyását, miközben számos versenytárs kínál alternatív virtualizációs platformokat, köztük a Civo, a Mirantas, a Red Hat és a Nutanix.

A piaci folyamatokra vélhetően hatással lesz az is, hogy november 1-től csak azok a partnerek értékesíthetnek VMware licenceket és megoldásokat ügyfeleiknek, akik meghívást kaptak a cég újonnan induló partnerprogramjába. A Broadcom a távozó partnereknek azt javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot valamelyik, a programban maradó VCSP-vel, hogy ügyfeleik ügymenete a licencek kifutása és a szerződések lejártát követően is folyamatos maradhasson - a cég ugyanakkor ehhez a Register cikke szerint semmilyen támogatást nem nyújt a kirúgott partnereknek.

A VMware partneri ökoszisztémájában végrehajtott újabb változásokkal a cég szerint az a hosszútávú. cél, hogy a kiemelt partnerekkel szorosabb kapcsolat épüljön ki, ezzel az értékesítési hálózat versenyképesebbé váljon. Bár a tavaly márciusi partnerprogram-változások, illetve a licencstruktúra átalakítása számos partnert és ügyfelek kedvezőtlenül érintett, a Broadcom szerint a VMware üzletág árbevétele folyamatosan nő, ezért a a változtatások valójában működnek és minden ellentétes állítással szemben gyümölcsözőek.