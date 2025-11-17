Durván meglódultak a memóriaárak

Egyre nagyobb a nyomás helyeződik a globális memóriagyártókra a minden eddiginél nagyobb volumenű és gyorsabb adatközpont-építési láznak köszönhetően, mely az ősz elejétől egy újabb emelkedő árspirált indított el a memóriachipek piacán.

A Reuters exkluzív riportja szerint a világ első számú memóriagyártója, a Samsung Electronics ebben a hónapban több memóriachip-konfiguráció árát a 60%-ot elérő, vagy akár azt meghaladó mértékben emelte meg, ráadásul mindezt úgy, hogy nem tette közzé az októberi üzletkötésekre vonatkozó vállalási árait, ami ebben az iparágban havonta bevett szokásnak számít.

Mindez egy cseppet sem jó ómen az adatközpont-üzemeltetők, illetve a beszállítók számára, akik a kielégíthetetlen kapacitásigény miatt kénytelenek gyakorlatilag bármi áron felvásárolni a rendelkezésre álló DDR5-készleteket - mindez pedig szakértők szerint előbb-utóbb a fogyasztói szegmensben árfelhajtó hatást generálhat, nem csak a PC-, hanem akár az okostelefon-piacon is.

A Samsung a Reuters forrásai szerint az összes elérhető kapacitás esetében jelentősen felfelé korrigálta az árakat: a 32 GB-os DDR5 chipek esetében az áremelkedés elérte a 60%-ot, a 16 és 128 GB-os variánsoknál az 50%-ot, a 96 GB-os DDR5-ös memóriachipek ára pedig valamivel több mint 30%-ot emelkedett eddig ebben a hónapban.

A DRAM-piacon az árak a harmadik negyedévben éves összességében szinten 172%-kal nőttek, amit a vámtarifák miatt eleve nehéz helyzetbe került megrendelők várhatóan előbb-utóbb érvényesíteni fognak bizonyos mértékben a végfelhasználók számára leszállított termékek árában.

Eközben a DRAM-chipeken realizálható nagyobb árrés kifejezetten jót tett az olyan, nagy piaci szereplők jövedelmezőképességének, mint a Samsung, az SK Hynix. vagy éppen Micron, melyek papírjait jelenleg 80, 170 és 140 százalék pluszban jegyszik az év elejéhez képest.

Az áremelkedést egyben a feltörekvő kínai gyártók arra igyekeznek felhasználni, hogy benyomuljanak a piacra, ahol egyelőre a DDR4-es chipek tömeges előállításához rendelkeznek megfelelő technológiával és tudásbázissal. Így az olyan gyártók, mint a Changxin Memory (CXMT) vagy a Fujian Jinhua jelenleg a Samsung és a többi ismert nyugati DRAM-gyártó listaárának nagyjából feléért szállít DDR4 chipeket, ráadásul egyre nagyobb mennyiségben. A CXMT havi ostyakapacitása 2022-ben még csupán 70 ezer darab volt, tavaly azonban ez 200 ezerre nőtt, egy-két éven belül pedig elérheti a 300 ezret.