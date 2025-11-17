Készíti az Apple a terepet Cook utódlásához

Javában készül az Apple a vállalat legfelsőbb szintű vezetőjének, Tim Cooknak az utódlására, legalábbis ezt állítja bennfentes forrásaira hivatkozva a Financial Times. Cook legkorábban jövőre adhatja át a kormányt, miután a lap szerint az igazgatótanács és a topmenedzsment körében "egyre intenzívebbé váltak" az utóbbi időben a vezércsere előkészületei.

Cook 2011-ben vette át a stafétát az akkor már haldokló Steve Jobstól, ezt megelőzően a cég operatív vezetője volt - az ebben a pozícióban szerzett tapasztalatát pedig eddigi, több mint 14 éves vezérigazgatói tevékenysége során meglehetős sikerrel is kamatoztatta.

A cégvezető meglehetősen jól állta az Apple-t az elmúlt másfél évtizedben ért ütéseket, távozásához sokkal inkább hozzájárul a tény, hogy 65 évesen elérte a nyugdíjkorhatárt, mintsem azt, hogy az igazgatótanács vagy a befektetők elégedetlenek lennének a munkájával.

Egyre nagyobb az esély rá, hogy Cook utódja az Apple vezető hardvertervező mérnöke, John Ternus lesz majd, aki pont abban a korban - ötvenévesen - veheti át a cupertinói cég irányítását, amikor Cook is tette, vagyis ha jól végzi a dolgát, még legalább másfél évtizeden keresztül stabil vezetője lehet az Apple-nek.

Másfelől a társaságnak a legfelső vezetői szinten jelenleg nagyobb szüksége lehet egy technológiai szakemberre, mint egy értékesítésben és vállalatirányításban jártasabb menedzserre. Cooknak ugyan elvitathatatlan szerepe volt az eltelt másfél évtizedben abban, hogy az Apple-t minden korábbinál nagyobbá tegye, különösen az utóbbi években gyengült a trendszetter szerepe a cégnek és nem tudott sikerrel meghódítani újabb területeket, iparágakat (pl. kevert valóság megoldások, AI-rendszerek, okosotthon rendszerek és önvezető járművek).

A lap értesülései szerint ugyanakkor az utód személyét illetően még nem született végeleges döntés, illetve meglehetősen valószínűtlen, hogy a cég a januárban esedékes éves eredménybeszámoló közzététele előtt bárkit is megnevezne. Ha azonban Cook távozását és az új vezérigazgató személyét még az év elején bejelenti a cég, a 2026-os WWDC-n már nagy valószínűséggel az új vezető mondhat keynote-ot, ahogy az is esélyes, hogy Cook számára az iPhone 17 sorozat szeptemberi bemutatója volt az utolsó olyan iPhone-termékbejelentés, melyet személyesen vezényelt le az Apple jelenlegi vezére.