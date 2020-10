Segít megtalálni az elkóborolt Galaxy készülékeket a Samsung új szolgáltatása

A SmartThings Finddal az okostelefonok, tabletek, okosórák, sőt fülhallgatók is előkeríthetők.

Szinte minden elveszett Samsung kütyü megtalálásában segíthet a koreai vállalat SmartThings Find szolgáltatása. A megoldással, a vállalat már létező Find My Mobile alkalmazásával szemben már nem csak a Samsung Galaxy okostelefonok, de egyéb okoseszközök, tabletek, okosórák vagy vezeték nélküli fülesek is felkutathatók. A SmartThings Find Bluetooth LE-re és UWB-re (Ultra Wideband) támaszkodik, Wi-Fi vagy mobilhálózati kapcsolat nélkül is megtalálhatók vele az elhagyott eszközök.

Amennyiben egy SmartThings Find támogatással rendelkező Samsung Galaxy eszköz fél órát eltölt offline üzemmódban, egy BLE jelet küld a környező eszközök számára - ezt nem csak a tulajdonos készüléke, de akár más Samsung Galaxy eszközök is észlelhetik, persze amennyiben azok tulajdonosai maguk is használják a SmartThings Findot és hozzájárultak a funkció használatához. Az okostelefonok vagy tabletek aztán a jelzik az elkóborolt eszköz pozícióját a Samsung szerverei felé, amelyek igény szerint értesítik a felhasználót. Az elveszett eszközhöz a szolgáltatás AR navigációval is elvezethet, illetve a készülékek megcsörgetésére is lehetőség van. A megoldást a SmartThings app frissítésével a Samsung a napokban globálisan elérhetővé teszi az Android 8 vagy annál újabb rendszert futtató Galaxy eszközökre.