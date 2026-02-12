Jön a Yettel vezetékes internet, a 4iG segítségével

Nagykereskedelmi hozzáférést biztosít a Yettel Magyarország számára a 4iG Csoporthoz tartozó 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft., melynek köszönhetően a későbbiekben a Yettel saját szolgáltatási portfóliójának részeként helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kínálhat lakossági és üzleti ügyfelei részére - jelentették be a felek csütörtökön.

A témában kiadott közlemény szerint az együttműködés a 2Connect kizárólag nagykereskedelmi működési modelljére épül, és transzparens, hosszú távon kiszámítható keretet biztosít a Yettel vezetékes portfóliójának kialakításához, illetve fejlesztéséhez. A szolgáltatás a 2Connect több millió háztartást és vállalkozást elérő, nagysebességű optikai és HFC vezetékes infrastruktúrájára támaszkodva valósul meg, olyan műszaki és működési feltételek mellett, amelyek biztosítják a stabil és megbízható végfelhasználói elérést.

A 2Connect Kft. a 4iG Csoport tagjaként kizárólag nagykereskedelmi alapon, semleges szolgáltatóként működik. A vállalat a cégcsoport transzformációs programjának eredményeként jött létre, az infrastruktúra-tevékenységek önálló és átlátható működtetését szolgálva.

A társaság múltjának megfelelően a 2Connect vezetékes infrastruktúrájának és adatközponti szolgáltatásainak meghatározó nagykereskedelmi partnere és megrendelője a One Magyarország.

Az infrastruktúracég a korábban a Vodafone Magyarország tulajdonában lévő, a UPC-től megörökölt, kevésbé korszerű, ugyanakkor a fejlesztések révén több régióban is gigabit-képessé tett HFC hálózat mellett a DIGI akvizíciójával megszerzett FTTH/B -alapú infrastruktúrával egyaránt rendelkezik, emellett az egyik legnagyobb beruházója az idén év elején indult Gigabit Magyarország Programnak.

A vállalat a programban a 2028-ig tartó beruházási szakaszra 36 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatásban részesült, a teljes CAPEX pedig az önerős vállalásokkal együtt megközelíti az ötvenmilliárd forintot.

A Yettel Magyarország, illetve jogelődjei, a Telenor és Pannon az elmúlt évtizedek során teljes mértékben vezeték nélküli szolgáltatások nyújtására rendezkedtek be, a cég menedzsmentje a vezetékes láb hiányával kapcsolatos potenciális versenyhátrányra vonatkozó felvetéseket rendre elbagatellizálta, még azután is, hogy a Vodafone megszerezte a UPC hazai infrastruktúráját.

A norvég tulajdonosi körből később cseh, magyar, illetve arab tulajdonosokhoz kerülő szolgáltató az elmúlt években az ország legnagyobb kapacitású 5G-s infrastruktúráját építette ki partnere segítségével, melyen vezetékesnet-helyettesítő szolgáltatást (IrodaNet, OtthonNet) és IP-alapú televíziós elérést is nyújt ügyfeleinek.

Az együttműködés révén megjelenő új Yettel fix internet csomagok az idei év során kerülhetnek be a szolgáltató kínálatába - mondta el Igor Prerovsky, a vállalat vezérigazgatója.

Jót tehet a piacnak, de...

A két cég együttműködése új kihívás elé állíthatja a vezetékes távközlési piac több szegmensében is piacelsőnek számító Magyar Telekomot, mely szintén kínál nagykereskedelmi modellben vezetékes elérést, ezt azonban jellemzően a kisebb partnerek számára értékesíti.

A 2Connecttel kötött partneri megállapodást emellett hozzásegítheti a Yettelt ahhoz, hogy a fix-mobil csomagajánlatok révén erősítse, de legalább megtartsa mobilos ügyfélbázisát, miközben a vezeték nélküli infrastruktúráját a cégcsoporthoz tartozó CETIN Hungary infrastruktúracég üzemelteti.

A hasonló nagykereskedelmi modellek bizonyos keretek közt versenyélénkítő hatást hozhatnak a piacra, a vevő keze ugyanakkor az árazás tekintetében rendszerint jobban meg van kötve ilyenkor, mintha cégcsoporton belül, akár keresztfinanszírozások segítségével építené és üzemeltetné saját infrastruktúráját.