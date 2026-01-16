Ismét átalakul a 4iG csoport

Új működési és irányítási modellre áll át a 4iG Nyrt., mely összhangban áll a csoport további - immár a nemzetközi piacokra is jelentősebb fókuszt helyező - növekedési törekvéseivel. A vállalat tegnapi közleménye szerint az anyacég a jövőben stratégiai befektetési holding szerepkört vesz fel, mely alá négy stratégiai üzletág tartozik majd.

A változások részeként a jelenlegi legnagyobb bevételtermelő képességgel rendelkező 4iG Távközlési Holding Zrt. önálló szervezettel rendelkező holdingvállalattá válik, amely a jövőben a hazai és nyugat-balkáni érdekeltségek irányítását egy kézben fogja össze. A cég elnök-vezérigazgatója Tábori Tamás lesz, aki korábban a távközlési stratégiáért felelt vezérigazgató-helyettesi pozícióban a 4iG Nyrt-nél.

A távközlési holdingnak jelenleg négy hazai (One Magyarország, 2Connect, PR-Telecon és Netfone) és két nyugat-balkáni (One Montenegro, One Albánia) leányvállalata van, illetve az Észak-Macedón piacon is megméretteti magát - az ehhez szükséges frekvencialicenceket éppen a héten nyerte el a helyi leányvállalat.

forrás: 4ig

Az új cégstruktúrában a további stratégiai üzletágak a korábban létrehozott 4iG Ű- és Védelmi Technológiák Zrt.-hez és a 4iG Informatikai Zrt.-hez tartoznak majd, illetve a 4iG Csoporton belül új üzletágként jön létre a 4iG International Digital Infrastructure Zrt., amely szintén elkülönült irányítási struktúrával működik, és kifejezetten a nagy léptékű, határokon átnyúló infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására fókuszál.

Az üzletág ernyője alá tartoznak azok a nemzetközi projektek, amelyek Észak-Afrika és Európa, illetve a Közel-Kelet közötti digitális összeköttetések kiépítését célozzák, beleértve az Észak-Afrikát Albániával összekötő tenger alatti adatkábel-rendszer megvalósítását – amely beruházás az Európai Bizottság támogatását is élvezi –, valamint az ehhez kapcsolódó szárazföldi vezetékes összeköttetések és AI képességeket támogató adatközponti infrastruktúrák kialakítását.

A nemzetközi infrastruktúra-cég élére az a Blénessy László kerül, aki korábban általános vezérigazgató-helyettes is volt a 4iG-nál, majd átmenetileg az Antenna Hungária, később pedig a Vodafone Magyarország vezérigazgatója is volt.