Product @ AI: így hallgatsz meg több százezer usert egyszerre (demó)
A demóban bemutatásra kerül, hogyan használ egy Product Manager AI toolokat, hogy minél pontosabb képet kapjon a felhasználók igényeiről.
Az Egyesült Államok után az európai illetékesek is rábólintottak az üzletre.
cyberbullying0
2026. február 11. 09:39Az Európai Bizottság cyberbullying elleni cselekvési tervének központi eleme a jogsértő esetek jelentésének megkönnyítése.
AI-JAJ27
2026. február 10. 14:00A chatbot visszaállt egy komolyabb növekedési pályára.
szignó0
2026. február 10. 13:02A folyamathoz azonban továbbra is szükséges a mobilapplikáció.
Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás?Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.
Töreky Bence (Wise) az IT karrier fókuszú Kraftie eseménysorozat 2025. november 17-i, AI ENGINEERING DEMO DAY című állomásán megtartott és alább megtekinthető demójában megmutatta, hogyan lehet Credal segítségével adatelemzést végezni nagy mennyiségű NPS kommenten, illetve az AI toolok mennyiben könnyítik meg a product managerek munkáját, hogyan lehet ezt egy felhasználóközpontú data-driven cég esetében használni.
