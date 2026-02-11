Mellékleteink:

Szerző: Bőle György

2026. február 11. 12:50

Product @ AI: így hallgatsz meg több százezer usert egyszerre (demó)

A demóban bemutatásra kerül, hogyan használ egy Product Manager AI toolokat, hogy minél pontosabb képet kapjon a felhasználók igényeiről.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás?

Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Töreky Bence (Wise) az IT karrier fókuszú Kraftie eseménysorozat 2025. november 17-i, AI ENGINEERING DEMO DAY című állomásán megtartott és alább megtekinthető demójában megmutatta, hogyan lehet Credal segítségével adatelemzést végezni nagy mennyiségű NPS kommenten, illetve az AI toolok mennyiben könnyítik meg a product managerek munkáját, hogyan lehet ezt egy felhasználóközpontú data-driven cég esetében használni.

Product @ AI: így hallgatsz meg több százezer usert egyszerre (demó)

