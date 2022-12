Van azért néhány jó hírünk 2022-ből

Az évértékelő lássuk be, mára kissé erőltetett műfajjá vált, meg aztán a 2022-es esztendőhöz hasonló éveket jobb mihamarabb elfelejteni, nemhogy feleleveníteni, hogy mennyi pocsék pillanat jellemezte ezt a 365 napos időszakot a legtöbb földlakó számára, különösen ha az a földlakó az európai kontinensen élte eddigi békés, nyugodtnak mondható életét.

Az IT-ipar aztán végképp felejtené az évet, de ezzel együtt is voltak felemelő pillanatok, fontos mérföldkövek és sikerek, melyekre évek távlatából is jóleső érzéssel fognak az érintettek megemlékezni.

3 ezer milliárd, 3G

Ilyen emlékezetes pillanat volt mindjárt az év első hetében, hogy a világ legértékesebb cége, az Apple értéke a történelem során először átlépte a háromezer milliárd dolláros álomhatárt. Tim Cook és csapata tehát alig tette le az újévi koccintás után a pezsgős poharat, egyből volt ok újból az ünnepre - akkor még aligha sejtették, hogy az év végére a cég elveszíti értékének a harmadát.

A 2022-as év a nagy akvizíciós bejelentések éve volt, ám annál kevesebb jelentős deal zárult le sikeresen idén. Ezek egyike volt az AMD eddigi legnagyobb akvizíciójának számító Xilinx-felvásárlás, mely 35 milliárd dollár értékben valósulhatott meg február első felében, ezzel az AMD-t egycsapásra meghatározó szereplővé katapultálva az FPGA és ASIC szegmensben.

Hogy jó hír-e a 3G-s hálózatok lekapcsolása vagy nem, alighanem nézőpont kérdése, elég pusztán a HWSW erről szóló cikkei alatt olvasható komment-cunamit végignyálazni - mindenesetre sokaknak bizonyára jól jött, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság februárban elkezdte kiosztani azt az ötmilliárd forintnyi "ingyenpénzt", amit a 3G-s készülékek lecserélésének támogatására szánt az állam. És amit egyébként azóta sem sikerült minden igyekezet ellenére maradéktalanul elszórni. De egy vissza nem térítendő támogatás mindig jól jón, különösen ilyen ínséges időkben, nem?

Akit felzabált egy sárkány

A nagyüzemi sorozatfogyasztók és filmkedvelők számára is voltak jó hírek idén. Március 8-án elindult végre Magyarországon is az HBO Go-t váltó HBO Max streamingszolgáltatás, olyan sikersorozatokkal, mint a Trónok Harca idővonala előtt játszódó Sárkányok Háza, melynek utolsó részében az idegesítő kis Frodo-imitátor Luceryst a sárkányával együtt felzabálják, vagy éppen A besúgó, nem beszélve a 90 millió dolláros költségvetéssel készült, óriási sikereket elérő Batgirlről.

Ha már streaming, júniusban újabb, meglehetősen vonzó katalógussal rendelkező SVOD-szolgáltató indult útjára hazánkban a Disney+ képében, így rövid időszak leforgása alatt akkora kontenthegy omlott a magyarokra, hogy csak úgy kapkodtuk a fejünket.

A 2022-es év a chipgyártók számára sem telt különösebben vidáman, de szerencsére Joe Biden amerikai elnök gondoskodott arról, hogy egy kis derű költözzön a letargikus cégvezetők szívébe, amikor augusztusban aláírta az iparág számára nagyjából 52 milliárd dollárt juttató CHIPS Act rendeletet. A támogatás várományosai között ott lehet a Samsung, az Intel és a TSMC - mindegyikük dollár tízmilliárdos beruházásokkal fejleszti a helyi chipgyártást.

Brüsszel, Brüsszel és Brüsszel

Bár hasonlóan ambiciózus támogatási keretet az EU-nak egyelőre nem sikerült tető alá hoznia, azért kontinensünkön is sikerül egy-két fontos törvényt vagy jogszabályi keretet megalkotni.

Idén elkészült például a digitális piacokat és szolgáltatásokat megreguláz Digital Markets Act és Digital Services Act jogszabály, melyek fontos fogyasztóvédelmi és versenyügyi biztosítékokat tartalmaznak annak érdekében, hogy a digitális piacokat uraló - jellemzően amerikai - multikkal ne szaladhasson el a ló.

És megszületett végre a töltőreform is, mely egységes, kötelezően használt töltőcsatlakozó-szabvánnyá emelte az USB Type-C csatlakozót. Ez a jogszabály elsősorban az Apple-t kényszerítheti majd - számára - fájdalmas lépésekre, hiszen az iPhone-okon a mai napig a Lightning-csatlakozó a vezetékes töltés alfája és omegája.

Futottak még

Van aztán még az idei jó hírek között a futottak még kategória, illetve hát vannak olyan jó hírek, melyek valakiknek bizonyára jók, másoknak már kevésbé. Ilyen volt például a 4iG-féle Vodafone-akvizíció, aminek - apropó! - még idén le kellett volna zárulnia a tervek szerint. Netán az, hogy a Magyar Telekom eltökélte magát, hogy egyszer, s mindenkorra rendet vág rendszerintegrációs leányvállalatában, a T-Systemsben.

Jó hír volt idén az is, hogy a jelek szerint a Telenor minden különösebb probléma nélkül le tudta cserélni a nevét Yettelre, és - ha már a márkaneveknél tartunk - valahol az is, hogy hosszú vergődés után a Digi végre leszámol az Invitel márkanévvel

A csupa negatív energiát sugárzó beszámolók mellett tehát nyomokban azért akadtak pozitív hírek is idén a HWSW archívumában - ha netán kihagytunk volna valamit, jöhetnek a tippek a kommentek közé.

Addig is minden olvasónak valamivel több jobb hírrel szolgáló új esztendőt kíván a HWSW stábja - találkozunk jövőre, ugyanitt.