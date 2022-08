A Digi után a Vodafone is a 4iG-hoz kerülhet

A Digi Távközlési Kft. felvásárlását követően újabb stratégiai akvizícióval folytatja növekedését a távközlési piacon a 4iG Nyrt., a tranzakcióval a tőkepiaci társaság jelentős lépést jelenthet egy nemzeti, piacvezető infokommunikációs vállalatcsoport létrehozásában. A vállalatcsoport a Magyar Állammal közösen előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást kötött a Vodafone Europe BV-vel, hogy megszerezze Magyarország második legnagyobb telekommunikációs vállalatának, a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-nek a százszázalékos részvénycsomagját.

Az akvizícióval a 4iG Nyrt. 51 százalékos többségi tulajdonosa lehet a Vodafone Magyarországnak, míg a Magyar Állam részesedése 49 százalék lehet. A tranzakció értéke (Enterprise Value) 715 milliárd forint, amely a céltársaság 2022. március 31-el lezárt üzleti évben elért EBITDA 7,7-szeresét teszi ki. A tervezett tranzakció a Vodafone Magyarország Zrt. átvilágítását, a végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követően, 2022 végéig zárulhat.

A Vodafone Magyarország felvásárlása alapjaiban rendezheti át a hazai távközlési piacot. A vezetékes hang- és internet, valamint az előfizetéses televíziós és digitális földfelszíni sugárzás mellett a 4iG, a tranzakció zárását követően, a mobiltávközlés területén is tekintélyes szereplő lehet. A Magyar Állammal közös akvizíciójával az infokommunikációs vállalatcsoport az iparág minden szegmensében felgyorsíthatja integrációs folyamatait, a legkorszerűbb innovatív megoldásoknak és technológiáknak köszönhetően pedig meghatározó szerepe lehet a magyar gazdaság digitális transzformációjában.

A tervezett tranzakció a keresztértékesítési lehetőségek, a teljes vezetékes- és mobilszolgáltatói konvergenciák, valamint a méretarányok révén jelentős növekedési potenciált és kiaknázható szinergiákat biztosít a 4iG számára a B2B és B2C szegmensekben. További jelentős részvényesi értékteremtést biztosíthat a társaságok vezetékes és mobil infrastruktúrájának konszolidációja az üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint a fejlesztésekből és beruházásokból származó megtakarításoknak köszönhetően. Az együttes bevétel, költség és beruházási megtakarításokból származó szinergiák nettó jelenértéke a becslések szerint meghaladhatja a 150 milliárd forintot.

„A Vodafone Magyarország megvásárlása az elmúlt harminc év legjelentősebb hazai távközlési tranzakciója lehet, hasonló léptékű, mint a rendszerváltást követően a Matáv privatizációja volt. Az akvizícióval egy döntően magyar tulajdonban lévő infokommunikációs vállalatcsoport jöhet létre, amely az ország második legnagyobb szolgáltatójává válhat.” – hangsúlyozta a bejelentés kapcsán Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója. „Az akvizíció sikeres lezárását követően vállalatcsoportunk Magyarország egyik legnagyobb digitális infrastruktúrájával rendelkezhet, amely kiemelt szerepének köszönhetően hosszú évtizedekre a hazai távközlés meghatározó szereplőjévé válhat.” – tette hozzá Jászai Gellért.

Az előfizetés részesedés arányában a Vodafone a magyar piac abszolút második legnagyobb szereplője: több mint 3,8 millió lakossági és üzleti előfizetőt szolgál ki (mobil 3 millió, vezetékes szolgáltatások 800 ezer), amely által több mint 5 millió bevételt biztosító előfizetéssel (RGU – Revenue Generating Unit, 3 millió mobil, 700 ezer tv, 700 ezer szélessávú internet, 600 ezer vezetékes hang) rendelkezett 2022 júliusában. A tervezett akvizícióval létrejövő csoport összességében 7,6 millió db RGU-val rendelkezhet 2022 végére.

A Vodafone Magyarország digitális infrastruktúrája a legfejlettebb szolgáltatók közé emelheti a 4iG Nyrt.-t a hazai vezetékes hang- és internet, kábeltévé és mobilszolgáltók között. A társaság üzleti megoldásai széleskörű digitalizációs szolgáltatásokat biztosítanak a nagyvállalati és kormányzati szféra számára az adathálózati megoldások, a virtuális adatközpontok, és az IoT technológiák területén. A Vodafone Magyarországon elsőként nyújtott 5G szolgáltatást előfizetőinek, a társaság újgenerációs mobilszolgáltatása Budapest és a balatoni régió mellett a több száz bázisállomása segítségével országszerte is folyamatosan bővül.

A 2020-21-es üzleti évben a Vodafone Magyarország éves árbevétele 278 milliárd forint volt, EBITDA-ja pedig meghaladta a 93 milliárd forintot. A vállalat munkavállalóinak létszáma több mint 3 ezer fő.

Frappáns megoldás

A 4iG hazai távközlési piaci ambíciói évek óta ismertek, jóllehet korábban a legtöbb piaci spekuláció arról szólt, hogy a kormányközeli üzleti köröknek a PPF továbbadhatja majd a Telenor Magyarország (mostanra Yettel Magyarország) többségi tulajdonát, így a vezetékes szolgáltatások terén erős Digi és a mobile only szereplőnek számító Yettel közösen egy ütőképes konvergens szolgáltatót alkothat majd.

Végül azonban a PPF csak a Yettel 25%-át adta tovább az azóta a 4iG irányítása alá került Antenna Hungáriának, a PPF mindvégig kitartott amellett, hogy a Yettel egészében nem eladó. A Vodafone-akvizíciót kísérő hatósági engedélyeztetési procedúra során ez egyébként még problémát okozhat, könnyen előfordulhat olyan szcenárió, hogy a hatóság a Yettelben képviselt részesedésének eladását írja elő feltételül a 4iG számára.

A Vodafone értékesítésével kapcsolatos pletykák ezzel együtt is időről-időre felbukkantak hazai távközlési berkekben. A HWSW bennfentes információi szerint a mostani üzlet szervezése is csaknem két éve zajlik a háttérben. 2021-ben érkezett a céghez Orbán Anita, a Vodafone jelenlegi vállalati és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese, akit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a pletykák szerint azzal bízott meg, hogy egyengesse a most bejelentett akvizíció útját.