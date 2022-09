Megszűnik az Invitel, és ez így van rendjén

Végleg búcsúzik az Invitel, a jelenleg a Digi Csoporthoz tartozó távközlési cég két másik leányvállalattal (I-TV Zrt. és Digi Infrastruktúra Zrt.) 2022. december 31-én beolvad a 4iG tulajdonában lévő Digi Távközlési Kft-be. Ezzel a hazai távközlés egy lényeges fejezete záródhat le, mely egyben megmutatja, hogy a fennállása alatt többségében pénzügyi befektetők kezében lévő szolgáltató hogyan vált egyre jelentéktelenebb tényezővé a szakmai befektetők által uralt magyar piacon.

AZ ÖRÖKSÉG

Az Invitel ezen a márkanéven csaknem húsz éve ismert, meghatározó szereplője a magyarországi vezetékes távközlési szegmensnek. A 2001-ben alakult francia Vivendi csoport ekkor keresztelte át a Digitel 2002, a Déltáv, a Jásztel és az UTI felvásárlásával létrejövő társaságot Invitelre, egyben megörökölve 14 úgynevezett primer körzetet, ami akkoriban gyakorlatilag egyet jelentett azzal, hogy ezekben a körzetekben garantáltan, jogszabály által biztosított módon uralhatja a vezetékes távközlési piacot a cég.

A társaság működésének első évtizedében kifejezetten aktív akvizíciós stratégiát folytatott, így 2006-ban felvásárolta az Euroweb Zrt.-t, 2007-ben a Tele2 Kft.-t, 2011-ben pedig a FiberNetet - mindez részben megalapozta azt, hogy a cég vállalati termékportfóliója is megerősödjön az akkor még szinte kizárólag réz érpárra épülő vezetékes lakossági szolgáltatások szegmense mellett.

Ez idő alatt az Invitel maga is többször tulajdonost váltott, így 2007-ben először felvásárolta a dán kezekben lévő HTCC cégcsoport (ezzel együtt a Hungarotel és a Pantel is beolvadt az Invitelbe), 2010-ben pedig a Mid Europe Partners (MEP) nevű pénzügyi befektető többségi tulajdonába került a vállalat.

Az előző évtizedben az Invitel fokozatosan egyre jelentősebb technológiai lemaradást halmozott fel, miután részben a széttagozódott településszerkezetekből adódó rendkívül forrásigényes fejlesztéseket nem tudta időben megvalósítani, vezetékes hálózata pedig egyre kevésbé állta ki az idők próbáját. A rézhálózat felszámolásába, illetve kiváltásába eközben a piacvezető Magyar Telekom óriási összegeket ölt, a konkurenciát azonban már egyre kevésbé jelentette az Invitel, helyette a kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkező amerikai multi, a Liberty Global, illetve a hatékony működést előtérbe helyező RCS&RDS vette át a kihívó szerepet a UPC Magyarországgal és a Digivel.

ÚT A JELENTÉKTELENSÉG FELÉ

A MEP ezért 2014-től kezdődően aktívan kereste a kérőket az Invitel számára, mely akkor még a vezetékes piac második legnagyobb szereplője volt, értéke pedig akkori becslések szerint 200-300 millió euró lehetett. A várva várt exitet végül 2016-ban egy cégstruktúra-átalakítás előzte meg, hogy ezzel is könnyebb legyen túladni az akkor már a versenytársak árnyékában rohamosan jelentéktelenedő távközlési cégen. Így jött létre a lakossági üzletágat tartalmazó Invitel Távközlési Zrt. a vállalati megoldásokat kínáló Invitech Megoldások Zrt. (mely Invitech Solutions márkanév alatt értékesíti szolgáltatásait), az adminisztratív támogató cég pedig az Invitel Központi Szolgáltatások Zrt. néven folytatta tevékenységét.

Az eladás ezt követően nem váratott sokáig magára, 2017 januárjában egy kínai pénzügyi befektetési alap, a China-CEE Fund kezébe került a cégcsoport, mintegy 63 milliárd forintért cserébe, mely aztán nem egészen fél évre rá 43 milliárd forintért eladta a lakossági üzletágat az akkor még romániai érdekeltségű Digi Távközlési Kft-nek.

Ez az akvizíciós folyamat is szolgált érdekes, mindeddig példa nélküli fejleményekkel, így a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az engedélyeztetési folyamat során jó eséllyel a versenytársak észrevétele alapján feltárta, hogy a cégek valótlan adatokkal nyújtottak be engedélykérelmet a hatósághoz, ami büntetéshez és új eljáráshoz vezetett. Már-már abszurd helyzetet teremtett, hogy a második körös vizsgálat sem ment simán, a tájékoztatás itt sem volt megfelelő, ezért újabb büntetés járt, ezúttal azonban már lezárulhatott az akvizíciós folyamat.

Az események innentől kezdve felgyorsultak, a Digi ugyanis még ugyanebben az évben - 2020-ban - rövid időn belül másodszor sem tudott spektrumot szerezni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) értékesítési eljárásán, ami rövidesen exitre kényszerítette Teszári Zoltánt, a cég tulajdonosát irányító erdélyi milliárdost, aki egyes szakértői vélemények szerint meglehetősen jó áron, 625 millió euróért adott túl a Digi Csoporton, melynek vevője az a 4iG lett, melynek távközlési piaci ambíciói akkor már régóta ismertek voltak.

A kör az Invitelt érintően végül tavaly szeptemberben zárult be, a 4iG ekkor jelentette be, hogy felvásárolja az Invitechet, az akvizíció pedig alig két hét leforgása alatt át is ment a GVH-n. Ezzel a hazai vezetékes távközlési piac egykor második legnagyobb, meghatározó szereplője ismét egyetlen - immár hazai - tulajdonos kezébe került.

Az Invitel, mint márka, illetve különálló szolgáltató fenntartása innentől kezdve már teljesen okafogyottá vált, a 4iG ráadásul korábban jelezte is, hogy strukturális változásokat tervez a cég távközlési üzletágának "ésszerűbb" keretek közt történő üzemeltetésére. Idén augusztusban a felek aztán az évtized bombaüzleteként bejelentették, hogy a 4iG többségi tulajdont szerezhet a Vodafone Magyarországban, ahol az állam lesz a csendestárs, ami további, jelentős strukturális átalakításokat, illetve akár egyes, egykor az Invitelhez vagy a Digihez tartozó eszközök értékesítését is magával hozhatja.

INTEGRÁCIÓ

A vezetékes szegmensben egyértelműen az egykori Invitel-területek integrálása jelentheti majd a legkeményebb diót az idén nyáron újonnan felállt szakmai menedzsment számára, a rendkívül erős földrajzi széttagozódás és a mára jelentős részben súlyosan elavult technológiai háttér miatt.

Hogy az új tulajdonos megjelenésével és a stratégiai átalakításokkal a legmostohábban kezelt ex-inviteles területen élők mire számíthatnak, az egyelőre erősen kérdéses. Az évek során ugyanakkor bebizonyosodott, hogy az Invitel eredeti formájában a legtöbb versenytárssal ellentétben képtelen megújulni, illetve a technológiai innováció szinte teljes hiányáért súlyos árat fizetnek az egykori inviteles primer körzetekben lakók - vagyis kis túlzással bármivel jobban járnak az előfizetők, ami ez után jön.

Az Invitelnek tehát mennie kellett, kérdés, hogy a 4iG fel tudja-e, fel akarja-e rázni az egykor szebb napokat látott szolgáltató örökségét.