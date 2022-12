Megvan a T-Systems Magyarország új neve, struktúrája

A tervek szerint Telekom Rendszerintegrációs Zrt. néven folytatja tovább jövőre tevékenységét a Magyar Telekom rendszerintegrációs leányvállalata, a T-Systems Magyarország Zrt., ezzel párhuzamosan átalakul a cég fókusza és valamelyes belső struktúrája is - jelentette be ma egy szűk körű háttérbeszélgetésen Gonda Gábor, a vállalat vezérigazgatója, aki egyben a Magyar Telekom Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese is.

Gonda a beszélgetésen kifejtette, a T-Systems Magyarország átalakítása, illetve a név megváltoztatása hosszú ideje napirenden van a menedzsment asztalán, a közeljövőben történő változások pedig azt a célt szolgálják, hogy a cégcsoport helyi szereplőként hatékonyabban tudjon egy kézből olyan szolgáltatásokat nyújtani, melyeket a nagy globális szolgáltatók kínálnak, illetve ezek mellé hordozóhálózatot is képes legyen biztosítani.

Az átalakuló cég a tervek szerint három jól elkülöníthető szegmenst lesz majd képes lefedni egyszerre (standard IT, standard telekommunikáció, rendszerintegráció), ezek közül a vállalati kínálat részét képező termékek Telekom Business márka alatt kerülnek majd egységesen piacra.

A struktúraváltással együtt a T-Systems Magyarország dolgozóinak nagyjából kétharmadát veszi majd át az anyacég - hogy ez pontosan hány munkavállalót takar, azt nem konkretizálta a vezérigazgató-helyettes. Az érintett dolgozók februárban kerülhetnek át a Telekomhoz.

Gonda elmondta továbbá, hogy az újraszerveződő cég egyben jelentős mértékben szűkíteni kívánja majd az alvállalkozói kört is, a beszállítók felé szigorúbbá válnak az elvárások, cserébe a cég minőségbíztosítási rendszere hatékonyabban támogatja majd az alvállalkozók munkáját.

A T-Systems Magyarország mellett középtávon egyetlen magyarországi cég, a 4iG Nyrt. nyújthat majd hasonló spektrumú szolgáltatáskínálatot, mely rendkívül aktív felvásárlási stratégiája során a magyar piac meghatározó telekommunikációs és IT-rendszerintegrátori szereplőjévé lépett elő, a Vodafone Magyarország többségi tulajdonának tervezett megszerzésével pedig országos lefedettségű, nagy kapacitású mobilos infrastruktúrája is lehet.

Gonda a beszélgetésen kiemelte, a távközlési terület szakmai csapatát irányító vezérigazgató, Király István tegnapelőtt bejelentett hirtelen távozásával a 4iG konvergens törekvései várhatóan lassulni fognak, melyet előnyére fordíthat a Telekom csoport.