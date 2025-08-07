Közel teljes 5G-s lefedettséget kínál a Telekom

Kezd finisbe érni a Magyar Telekom országos 5G-s hálózatfejlesztési projektje, melyet többek között a magyar kormánnyal kötött stratégiai megállapodás részét képező önkéntes vállalás hajt.

A társaság a második negyedéves üzleti jelentésének részeként közölte, az 5G-s hálózat lakosságszám-arányos lefedettsége elérte a 86%-ot, ami éves szinten 26%-os bővülést jelent.

A piacvezető szolgáltató tradicionálisan nagy hangsúlyt fektetett a lehető legnagyobb mobilhálózati lefedettség elérésére már a 4G-s korszakban is, az 5G technológia esetében ugyanakkor valamelyest árnyalja a képet, hogy a nagy fedést ez esetben is csak a jobban terjedő spektrumokon lehet megvalósítani, mely nem teszi lehetővé a kapacitás számottevő növelését - ezzel az 5G által biztosított gigabites kapacitású mobilnet jellemzően a (nagy)városi ügyfelek kiváltsága marad.

A Telekom a spektrumerőforrások megosztásához - ezzel a lefedettség növeléséhez - az 5G-vel érkező dinamikus spektrummegosztás technológiát használja, mely az aktuális hálózati terheltségtől és a csatlakozó kliensek képességeitől függően nevéhez igazodva dinamikusan allokálja a spektrumkapacitást a 4G és 5G rétegek számára. Ugyanezt a technológiát használja hálózatában a One, illetve elvétve a Yettel Magyarország is, utóbbi jellemzően inkább a 3,6 GHz-es ún. C-sávban üzemelteti 5G-s állomásait.

A szolgáltató a kormánnyal kötött 2023-as megállapodás részeként vállalta, hogy 2026-ra 99%-os lakosságarányos 5G-s lefedettséget kínál majd, amit az eddigi fejlesztési tempót alapul véve reálisan el is érhet az operátor jövőre. Az alapok mindenesetre rendelkezésre állnak, hiszen a cég tavaly decemberben befejezte átfogó, öt évig tartó hálózatmodernizációs folyamatát, megtartva korábbi elsődleges beszállítóját, az Ericssont, mely mellé új partnerként érkezett a Mavenir.

A vállalatnak a 2026-os év más mérföldkövet is hozhat a mobilhálózati infrastruktúrát illetően. A Telekom a tervek szerint jövő év elején lekapcsolja 2G-s hálózatát, a megmaradt ügyfeleket pedig a Yettel Magyarország (CETIN) infrastruktúráján keresztül szolgálja majd ki, ezzel saját hálózatán már csak 4G és 5G technológiával látja el ügyfeleit.