Mégsem lesz a Microsofté a Discord

Az előzetesen kiszivárgott pletykákkal ellentétben mégsem valósulhat meg a Microsoft újabb, potenciális nagy értékű akvizíciója, a Discord felvásárlása, miután utóbbi az előzetes egyeztetéseket követően elállt az értékesítési szándéktól. Az elsősorban játékosokat célzó chatalkalmazást a korábbi híresztelések alapján 10 milliárd dollárért vásárolta volna fel az utóbbi években jelentős, több iparágra kiterjedő akvizíciókat végrehajtó Microsoft, ám a Discord végül mégis úgy döntött, önállóan kíván érvényesülni a piacon, illetve a Reuters belsős informátora szerint most inkább a tőzsdei bevezetés terve került az asztalra.

A több mint 140 millió havi aktív felhasználót sorakoztató Discordért nem a redmondiak szálltak egyedül versenybe, ugyanakkor a céget a Venturebeat forrásai is potenciális felvásárlóként emlegették korábban. A Bloomberg szerint egyébként korábban már az Amazon és az Epic Games is tárgyalóasztalhoz ült a céggel egy lehetséges akvizíció kapcsán, ám a Discord végül akkor sem kelt el.

A Discordot tavaly szeptemberben egy 100 millió dolláros befektetési kör után 7 milliárd dollárra értékelték - noha a cég egyelőre még nem nyereséges, tavalyi bevétele 130 millió dollár volt.

A Microsoft tavaly már több közösségi alkalmazást is kiszemelt magának, a legismertebb felvásárlási próbálkozása egyértelműen a TikTokra irányult, végül azonban a cég kiszállt az alkalmazásért folyó, az Egyesült Államok és Kína gazdasági csatározása által tüzelt felvásárlási versenyből - amely a kezdeti lendület és az app tiltására vonatkozó fenyegetések dacára mára jégre is került. Emellett mint idén februárban kiderült, a Microsoft a Pinteresttel is többször tárgyalóasztalhoz ült egy esetleges akvizíció kapcsán. A cég persze a játékok piacán sem tétlenkedik - elég a Bethesda Softwork anyacége, a ZeniMax 7,5 milliárd dolláros tavalyi bekebelezésére gondolni.

A redmondi cég legnagyobb idei felvásárlási ügylete alighanem a hangfelismerésben utazó Nuance Communications 16 milliárd dollár értékű akvirálása lehet, melyet április első felében jelentettek be a felek. Az eddigi rekordot - érték alapján - a LinkedIn 2016-os, 27 milliárd dollár értékű felvásárlása jelenti a Microsotnál.