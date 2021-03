10 milliárd dollárért lehet a Microsofté a Discord

Potenciális felvásárlásról tárgyal a Discorddal a Microsoft, a Bloomberg forrásai szerint - ha a feleknek sikerülhet nyélbe ütni az üzletet, a játékosokat célzó chatalkalmazás több mint 10 milliárd dollárért kerülhet a redmondi óriás birtokába.

A lap szerint a Disord több érdeklődővel is tárgyal egy lehetséges akvizícióról, a Microsoftnak ugyanakkor egyre terebélyesebb videójátékos üzletágához ideális kiegészítő lenne a játékosok körében kiemelten népszerű csevegőplatform. Ráadásul a cég a Discord prémium szolgáltatását, a többek között nagyobb fájlfeltöltéseket, többféle emotikont és nagyobb felbontású képernyőmegosztást kínáló Nitrót Game Pass előfizetésébe is beépíthetné.

A Microsoft tavaly már több közösségi alkalmazást is kiszemelt magának, a legismertebb felvásárlási próbálkozása egyértelműen a TikTokra irányult, végül azonban a cég kiszállt az alkalmazásért folyó, az Egyesült Államok és Kína gazdasági csatározása által tüzelt felvásárlási versenyből - amely a kezdeti lendület és az app tiltására vonatkozó fenyegetések dacára mára jégre is került. Emellett mint idén februárban kiderült, a Microsoft a Pinteresttel is többször tárgyalóasztalhoz ült egy esetleges akvizíció kapcsán. A cég persze a játékok piacán sem tétlenkedik - elég a Bethesda Softwork anyacége, a ZeniMax 7,5 milliárd dolláros tavalyi bekebelezésére gondolni.

A több mint 140 millió havi aktív felhasználót sorakoztató Discordért nem a redmondiak szálltak egyedül versenybe, ugyanakkor a céget a Venturebeat forrásai is potenciális felvásárlóként emlegetik - ráadásul a lap szerint a Discord már az akvizíció kapcsán az egyik féllel exkluzív tárgylásokba kezdett, ami előrehaladott állapotú egyeztetésekre utalhat. A Bloomberg szerint egyébként korábban már az Amazon és az Epic Games is tárgyalóasztalhoz ült a céggel egy lehetséges akvizíció kapcsán.

A Discordot tavaly szeptemberben egy 100 millió dolláros befektetési kör után 7 milliárd dollárra értékelték - noha a cég egyelőre még nem nyereséges, tavalyi bevétele 130 millió dollár volt.