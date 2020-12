Visszatekintés: 2020 legnagyobb sikerei

A ZOOM ÉS A VIDEOMEETINGEK

Az idei év nem túl vidám alaphangját az egész bolygón a koronavírus-járvány adta meg - a vírus terjedésének lassítására világszerte kijárási korlátozások léptek életbe, amelyeknek hála az iskolák széles körben távoktatásra, a munkahelyek pedig távmunkára álltak át. Ez a videochat szolgáltatások népszerűségének robbanásszerű növekedését hozta magával - és bár a globális home office-ból valamennyi videomeeting szolgáltatás profitált, a Zoom egyértelműen kiemelkedik a mezőnyből, az alkalmazás neve az utóbbi hónapokban szállóigévé vált.

A vállalat lendületét még a platformot az év első felében tömegesen sújtó bugok és biztonsági botrányok sem tudták megtörni, a cég negyedéves pénzügyi jelentései egymás után döntötték idén a rekordokat. Az persze kérdéses, hogy meddig tart ki a Zoom lendülete, a cég körüli “hype” ugyanis annak valós piaci teljesítményénél jelentősen gyorsabban hízott fel. Ezt remekül illusztrálja, hogy a cég derűlátó prognózisa szerint éves bevétele a 2,6 milliárd dollárt nyaldossa majd - ahhoz ugyanakkor az év végéhez közeledve még némi visszaesés után is csillagászati, 107 milliárd dollárt meghaladó piaci kapitalizáció párosul. Mindenesetre vélt vagy valós lufik ide vagy oda, a Zoom egyértelműen a 2020-as év egyik legnagyobb nyertese.

ARM-OS MACEK

Hiába a szögletes, 5G-s iPhone-ok és a méregdrága Airpods Max fejhallgató, az Apple-nek egyértelműen a PC-s architektúraváltás volt az idei legnagyobb dobása - az ambiciózus lépés pedig kiválóan sikerült a cupertinói óriásnak, ami későbbi notebookjai és asztali gépei kapcsán is rendkívül biztató jövőt ígér. A vállalat saját fejlesztésű, ARM-os M1 asztali processzorát először új MacBook Air, 13 hüvelykes MacBook Pro és Mac Mini készülékek kapták meg. A cég szerint az 5 nanométeres gyártási eljárással készült lapka kínálja a piacon jelenleg elérhető legjobb wattonkénti teljesítményt, ami az első tapasztalatok alapján nem tűnik elrugaszkodott kijelentésnek.

Az első tesztek szerint az új gépek a korábbi modellekhez képest jelentős teljesítménybeli előrelépést hoznak, mindezt brutálisan megugró, több esetben akár kétszeres akkus üzemidő-növekedés mellett. Az Apple első szárnypróbálgatása a saját asztali lapkával óriási siker, aminek hála a chip 2021-re várt, nagyobb teljesítményű változatával szerelt eszközöket is feszült várakozás övezi.

FELTÁMADÓ PC-PIAC

A sokáig leszállóágban lévő PC-piac idén reneszánszát élte, a fellendülésnek pedig a Zoom sikeréhez hasonlóan a globális koronavírus-járvány, illetve az amiatt elrendelt kijárási korlátozások, a globális home office és távoktatás ágyazott meg. Bár év elején a járvány a szegmens ellátási láncait is megtépázta, az aránylag gyorsan talpra tudott állni és a második negyedévtől ragyogó teljesítményt produkált. A cégek idén világszerte tempósan bővíteni kezdték eszközparkjaikat, hogy az otthoni munkához is megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak dolgozóiknak, illetve a távoktatásba kényszerülő diákok tömegei is jelentős mennyiségű PC-t vásároltak tanulmányaik folytatásához. A tanulás és a munka mellett a szórakozási opciók javarészt is az otthoni lehetőségekre korlátozódtak, ami a gamer PC-k iránti keresletnek is komoly lendületet adott.

A szegmens egész évben menetelt, az IDC előrejelzései szerint a piac 2020 egészére 12,7 százalékos növekedést könyvelhet majd el, ami összesen 82,1 millió értékesített eszközt jelent. Az előrejelzés szerint ráadásul a lendület 2021 első felében is kitart majd.

E-KERESKEDELEM

A 2020-as év az e-kereskedelem számára történelmi lehetőségeket rejtett magában, a szektor pedig élt is ezekkel a lehetőséggel, így a különféle termékeket forgalmazó webáruházak óriásit mentek az év szinte minden szakaszában.

Mindezt leginkább a webáruházak ünnepi forgalmán lehetett tetten érni, ami annak ellenére, hogy - elvileg - mindenki, aki élt és mozgott kiköltekezte magát a pandémia első, tavaszi hullámában, rekordokat döntött mind globálisan, mind hazánkban. Az idei év során az amerikai cégek közül az Amazon volt az egyik legnagyobb nyertese a koronavírus járvánnyal járó korlátozásoknak és óvintézkedéseknek - még akkor is, ha az elégtelen óvintézkedések miatt a dolgozói érdekképviseletek rendre nekimentek a cégvezetésnek. A vállalat legutóbbi negyedéves jelentésében az egy évvel korábbi forgalom háromszorosáról számolt be - beszédes, hogy a megnövekedett rendelési mennyiség kiszolgálásához a cégnek csaknem 430 ezer új munkavállalót kellett szerződtetnie az év első tíz hónapjában.

A hazai piac legnagyobb szereplője, az Extreme Digital - eMAG ha nem is megháromszorozta idén a forgalmát, mindenesetre az idén egyesült cégek teljes idei forgalma óvatos becslések szerint is legalább 30 milliárd forinttal fog nőni, átlépve a százmilliárdos lélektani határt. A hazai e-kereskedelmi szektor éves forgalma egyébként becslések szerint legalább 25-30%-kal nőhet idén, illetve már az év első kilenc hónapjában elérte a bruttó 526,5 milliárd forintos szintet.

FINTECH-BUMM

Bár a különféle nemzetközi fintech szolgáltatások közül a legnépszerűbbek régóta velünk vannak, 2020-ban ezek a szolgáltatók úgy érezték, itt az ideje a piacbővítésnek, így szinte megszámlálhatatlanul sok extra pénzügyi szolgáltatás vagy funkció vált elérhetővé hazánkban is.

A Revolut például itthon is elérhetővé tette a Revolut Junior alszámla-rendszert, majd később a helyi HUF pénznemű számlát, amit a TransferWise ősszel mindenki számára elérhető magyar bankszámlaszámmal überelt.

Slusszpoénként hivatalosan is elindult az év végén a Google Pay Magyarországon, amibe egyelőre többek közt a már említett Revolut kártyáit, illetve a kártyaaggregátor Curve kártyáit lehetett bevonni.