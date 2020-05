Már itthon is érkezhet zsebpénz Revolut Junior számlára

A mára több mint tízmillió ügyféllel rendelkező Revolut mától Magyarországon is elérhetővé tette a Revolut Juniort, mely kifejezetten tinédzser korú gyermekeknek kínál egy vadonatúj, a banki szolgáltatásoknál jóval sokrétűbb pénzmenedzsment platformot.

JUNIOR SPENDING ASSISTANT

Az új szolgáltatást a szülők és más, törvényes gondviselők igényelhetik, ezzel voltaképpen egy alszámlát létrehozva saját Revolut számlájukhoz (amennyiben legalább Prémium csomaggal rendelkeznek). A 7-17 éves gyerekeket célzó szolgáltatáshoz bankkártya is jár, melynek tranzakcióit a szülők nyomon követhetik és sokrétűen szabályozhatják.

A cég szerint

Saját Revolut Junior-fiókjuk használatával a gyerekek tapasztalatokat szerezhetnek a pénz helyes használatáról, amely rendkívül hasznos lesz számukra, amikor anyagilag függetlenednek szüleiktől.

A termék három fő elemből áll, így a gyerekek saját Revolut appot kapnak (ez a szolgáltatás nevével megegyező Revolut Junior), a szülők Revolut alkalmazásában ezzel együtt megjelenik egy új szekció, mely lehetővé teszi a szülőknek, hogy kezeljék a gyerekek költéseit, emellett jár egy Revolut Junior kártya is minden alszámla mellé. Egy szülő több gyermekének is nyithat Revolut Junior számlát, ilyenkor értelemszerűen minden gyerek saját kártyát kap - ezek (akárcsak az alszámla maga) ugyanakkor jogilag a szülő tulajdonát képezik.

A szülők a gyermekek költéseinek nyomon követése mellett meglehetősen sokrétűen szabályozhatják a kártyahasználatot (a Revolut Junior appal nem indítható semmilyen pénzügyi tranzakció, így például átutalás más Revolut számlára vagy banki átvezetés). Tiltható egyebek mellett az ATM-ekből történő készpénzfelvétel lehetősége vagy éppen az internetes vásárlás.

A Revolut a bankkártyás vásárlásokat azzal is igyekszik a lehető legbiztonságosabbá tenni, hogy a rendszer automatikusan tiltja azokat a kereskedőtípusokat, melyekről a cég úgy gondolja, hogy "az életkor szempontjából nem megfelelőek a gyermekek számára". Ilyenek például a kizárólag alkoholt, cigarettát vagy szerencsejátékhoz kapcsolódó termékeket értékesítő kereskedők. A letiltáskor a kereskedő bejegyzett üzleti tevékenységének („MCC-kódként” is ismert) típusára támaszkodik a Revolut, nem pedig arra, hogy ténylegesen milyen termékeket vásárolnak a Revolut Junior-kártyával (ami egyben azt is jelenti, hogy egy szupermarketben továbbra is csak a pénztároson múlik, hogy kiszolgál-e alkohollal egy fiatalkorút).

ZSEBPÉNZ AZ ATM-BŐL

A Revolut Junior számláknak, illetve a kártyahasználatnak egyedi kondíciói és díjazásai is lehetnek. Jóllehet maga a számlanyitás díjmentes, a Revolut Junior kártya igénylése után a szülő Revolut kártyájának megfelelő díjat (Premium és Metal szint esetén) kell fizetni. Fontos különbség a Revolut Junior kártyáknál, hogy az ingyenes készpénzfelvétel a szülő kártyatípusától függetlenül legfeljebb csak 15000 FT/ gördülő hónap összegig biztosított, ezt követően 2%-os készpénzfelvételi díj fizetendő.

A napi ATM készpénzfelvételi limit a szülő kártyatípusától függetlenül 45000 Ft, egy nap 3 készpénzfelvétel történhet, egy héten pedig legfeljebb 6 a Revolut Junior kártyákkal. Napi költési limitet is megszab a szolgáltató, ez 187500 Ft, ami legfeljebb 15 tranzakcióból tevődhet össze. A Revolut Junior számlákat a szülő évente legfeljebb 1,5 millió Ft-tal töltheti fel, a rajtuk egy időben tárolható összeg maximuma pedig 1,125 millió Ft.

A Revolut Junior számla használatát a 18. életévét betöltött gyermek a 19. születésnapjáig vagy a kártya lejáratáig folytathatja, attól függően, hogy melyik következik be előbb. A Revolut nem bocsát ki új kártyát a 18. életévüket betöltött személyek számára, ugyanakkor a felnőtté válástól a gyermek jogosulttá válik saját, teljes értékű Revolut számla nyitására.