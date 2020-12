Tovább menetel a Zoom

Kitart a Zoom lendülete, a vállalat idei harmadik negyedéves, azaz saját pénzügyi naptárja szerint 2021 Q3-as jelentésében is elképesztő számokat közöl, az időszakban besöpört, 777,2 millió dolláros bevétele több mint négyszerese az egy évvel ezelőtti forgalomnak. Egész pontosan 367 százalékos bevételnövekedésről van szó, amelyhez 198,4 millió dolláros profit társul - ez irdatlan ugrás a tavalyi év hasonló időszakában közölt, 2,2 milliós nyereséghez mérten.

A szárnyaló forgalom és profit az ügyfélbázis gyors növekedésének köszönhető, mint a vállalat beszámolt róla, már 433.700 olyan céget tudhat ügyfelei között, amelynek 10-nél több alkalmazottja van, ami szintén brutális, 485 százalékos éves szintű növekedésnek felel meg. Az elmúlt 12 hónap bevételeihez továbbá már 1289 ügyfél járult hozzá 100 ezer dollárt meghaladó összeggel, 136 százalékkal több, mint egy éve.

A vállalat az elmúlt negyedévek fényében nem meglepő módon rendkívül erős Q4-re, illetve ugyancsak izmos 2020-ra számít. Az idei zárónegyedévre a Zoom 806 és 811 millió dollár közötti bevételt vetít előre, az évet pedig reményei szerint 2,575 és 2,58 milliárd dollár között alakuló összesített bevétellel zárja majd, ami rendkívül látványos, 314 százalékos előrelépés a megelőző év végéhez képest.

A videokonferencia-platform zakatolása tehát töretlenül folytatódik, és az idei év további részére vonatkozó kilátások is derűsek, a láthatáron azonban már gyülekeznek a fellegek. November elején a cég részvényei zuhanórepülésbe kezdtek egy lehetséges koronavírus-vakcina hírére, ami jól illusztrálja, hogy a pandémia végéhez közeledve a Zoom jelenlegi növekedési pályája valószínűleg nem lesz tartható - a cég aktuális piaci kapitalizációja is ezt sejteti, a csillagászati, 136 milliárd dollárt meghaladó szám még a rekordnegyedévek fényében is erősen túlértékeltnek hat. Jó eséllyel tehát a világjárvány és a távmunka konszolidálódásával a Zoom piaci teljesítménye is mérséklődik majd.