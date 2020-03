Az Apple WWDC is csak online lesz követhető

A konferencia fizikai részét a vállalat nem tartja meg, és Kínán kívül minden boltját bezárja.

Az Apple idei terveit is alaposan megkavarta a koronavírus járvány: a vállalat bejelentette, júniusi hagyományos WWDC fejlesztői konferenciáját, akárcsak sok más tech-cég szokásos tavaszi rendezvényeit, kizárólag online formában követhetik az érdeklődők.

A cupertinói óriás az elmúlt években rendszeresen San Francisco Bay Area régióban, a San Jose Convention Centerben tartotta a WWDC-t, amelyen az iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS legfrissebb aktuális fejlesztői újdonságait mutatja be. Noha a júniusi időpont még aránylag távolinak tűnik, a bizonytalan járványügyi helyzetre való tekintettel a vállalat inkább nem kockáztat, és az online formátum mellett döntött.

Az esemény pontos napjait az Apple még nem jelölte ki, közleménye szerint azt világszerte fejlesztők milliói követhetik majd közösen - az Apple platformjai egyébként 155 országból összesen mintegy 23 millió regisztrált fejlesztőt tudhatnak maguk mögött. A rendezvény pontos menetrendjét és részleteit a cég várhatóan a következő hetekben közli majd. A cég, miután a San Joséban komoly forgalmat generáló fizikai eseményét lefújja, a helyi szervezeteknek összesen egymillió dollárt ajánl fel az ebből adódó bevételkiesések enyhítésére. Az elmúlt hetekben számos tech-óriás kényszerült hasonló intézkedésekre szokásos tavaszi konferenciái kapcsán, többek között a Microsoft Build rendezvénye, a Facebook F8 és a Google I/O is online formátumra vált.

Az Apple ugyanakkor nem csak fejlesztői konferenciáját költözteti online formátumba, de ügyfeleit is az online vásárlásra bátorítja - sok választásuk nem is lesz, a cég ugyanis közölte, március 27-ig Kínán kívül minden üzletét bezárja a COVID-19 járvány miatt. A vállalat továbbá dolgozóit is arra kéri, ha tudják, inkább otthonról végezzék munkájukat. Kínában ezzel szemben már lazít óvintézkedésein a cég, a járvány lassulásának hála az országban mind a 42 üzletét kinyitja.