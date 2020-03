Elmarad az idei Google I/O

A Google éves fejlesztői konferenciájának Shoreline amfiteátrumban tervezett fizikai rendezvénye is a koronavírus járványnak esik áldozatul.

Lemondta idén május elején esedékes fejlesztői konferenciáját a Google, legalábbis az esemény offline, helyszíni előadásait. A döntést a vállalat az Egyesült Államokban is egyre komolyabb egészségügyi kockázatot jelentő koronavírus járványra hivatkozva, az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, röviden CDC), illetve a WHO javaslataihoz igazodva hozta meg. A cégnek ez már a második, a vírus miatt lefújt eseménye, a napokban ugyanis a Google Cloud Next konferencia kapcsán is bejelentette, a rendezvény csak online lesz követhető.

Persze korántsem a Google az egyetlen vállalat, amelynek valamelyik jelentős összejövetele kútba esik a járvány miatt: a Facebook nemrég mondta le F8 néven ismert fejlesztői konferenciáját, illetve a napokban az Adobe Summit, a Game Developers Conference, illetve az OCP Summit fizikai programjait is törölni kényszerültek a szervezők. A járvány más iparágakat is fájdalmasan érint, többek között a Genfi Autószalon idei kiadását is lefújták miatta.

Miért érdemes belevágnod a Python képzésünkbe? (x) Március 12-én Python alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

A Google az esemény elkaszálását bejelentő, tömör közleményében azt ígérte, a rendezvényre vásárolt jegyek árát március 13-ig mindenkinek visszatéríti, továbbá az idei Google I/O-ra regisztrált látogatóknak nem kell majd részt venniük jövőre a konferencia szokásos jegysorsolásán, a 2021-es eseményre automatikusan jogosultak lesznek a jegyvásárlásra.

A vállalat tehát idén nem tudja majd személyesen bemutatni a fejlesztőknek az bevezetésre váró újdonságokat - a cég egyelőre csak annyit közölt, a következő hetekben megvizsgálja, hogyan is vegye fel a kapcsolatot a fejlesztői közösséggel. Jó eséllyel online követhető előadások váltják a helyszíni eseményeket, ahogy több más, lemondott konferencia esetében is. Néhány héten belül kiderül, milyen vésztervet állít össze a Google.