Egy sor új funkcióval gazdagodhat az Apple Watch

Új funkciók egész sorával gazdagodhat idén ősszel az Apple Watch, derül ki az iOS 14 kiszivárgott kódrészleteiből. Az új iOS-re épülő watchOS 7-be többek közt új diagnosztikai funkció kerül, de megérkezhet a várva-várt alvásfigyelés vagy éppen a szülői felügyeleti mód. Emellett az új verziónak köszönhetően várhatóan egyszerűbben személyre szabhatók lesznek az okosórák számlapjai is - derül ki a 9To5Mac beszámolójából.

Az új szoftverrel érkező legfontosabb változás egy újabb diagnosztikai modul, a véroxigén-szint ellenőrző megjelenése lehet. Az Apple Watch ezzel az EKG-funkció után egy olyan újabb, vélhetően ezúttal is hangsúlyozottan nem orvosi rendeltetésű diagnosztikai funkcióval bővül, mellyel adott esetben súlyos, kritikus állapotot előidéző megbetegedések (jellemzően szív- és érrendszeri problémák) jelezhetők előre. A funkció működéséről egyelőre annyi derül ki, hogy a rendszer a véroxigén-szint kritikus szint alá csökkenésekor riasztást küld, ezt követően a lehető leghamarabb ajánlott orvosi segítséget keresni.

Az új diagnosztikai modul feltételezhetően nem lesz minden Apple Watch verziónál elérhető, elképzelhető, hogy az csak a legújabb, hatodik generációs okosóráknál, vagy az azoknál újabbaknál lesz használható, mivel a működéshez szükséges szenzor a korábbi kiadásoknál nincs jelen.

Az új watchOS-szel egy új szülői felügyeleti móddal is kiegészülhet az Apple Watch repertoárja, mely lehetővé teszi majd, hogy a jelenlegi rendszerrel szemben egy iPhone-hoz több Apple Watch-ot is hozzárendeljenek. A frissítés részét képezi majd a SchoolTime mód is, melynél a szülő megszabhatja, hogy a gyermek egy adott időszakban - jelen esetben iskolaidőben - milyen funkcióit érheti majd el az órának.

Végül, de nem utolsósorban az új watchOS-ben felfedezhetők olyan kódrészletek, melyek alapján valószínűsíthető, hogy az új szoftver telepítése után az Apple Watch okosórák végre alváskövetésre is képesek lesznek.. Ezzel az Apple régi adósságát törlesztheti, a versenytárs megoldások ugyanis hosszú évek óta támogatják ezt a funkciót. Szintén újdonság az új szoftverrel érkező egyedi számlap-szerkesztési mód, melynél az iPhone-on tárolt fotók alakíthatók át Apple Watch számlappá, az így elkészült számlapok pedig minden valószínűség szerint megoszthatók lesznek.