Csak online lesz követhető az idei Microsoft Build

A koronavírus járvány miatt a Build 2020 konferencia fizikai eseményeit is lefújták.

A Microsoft fejlesztői konferenciáját sem kíméli a koronavírus, a redmondi óriás bejelentette, május 19-21-re tervezett Build 2020 eseményét online formába ülteti át, a rendezvény fizikai részét nem tartja meg, a járvány okozta egészségügyi kockázatok miatt. A döntés nem meglepő, számos nagyszabású fejlesztői konferencia jutott hasonló sorsra, egyebek mellett a Google és a Facebook hasonló rendezvényei is online eseményekké alakultak.

A Build 2020 időpontját a helyi programok lefújása nem érinti, azt jelen állás szerint változatlanul a fenti májusi napokon rendezi majd a Microsoft. Az online rendezvény tervezett menete kapcsán a vállalat nem közölt részleteket, noha a ZDNetnek adott nyilatkozatában a cég arról beszél, az új, virtuális formátum a közös kódolást is lehetővé teszi majd. A Build hivatalos weboldalán e cikk keletkezésekor még az eredeti program volt olvasható, mindössze a lap tetején tett közzé egy rövid közleményt a cég, az esemény átalakítása kapcsán - ebben kitér rá, hogy folyamatosan követi a helyzetet és ahhoz igazítja majd az eredetileg Seattle-ben tervezett rendezvényt.

A vállalatnak persze nem is volt sok választása, ugyanis akárcsak hazánkban, Seattle-ben is korlátozásokat vezettek be a tömegrendezvényekre, igaz ott nem a száz fő fölötti, csak a 250 főnél nagyobb eseményeket tiltják. Ebbe a kategóriába a Build ugyanakkor bőven belefér, hiszen a konferencia az elmúlt években rendere mintegy ötezer látogatót vonzott - ráadásul miután idén a vállalat új, kétkijelzős eszközeivel kapcsolatos tervei is terítékre kerülnek, könnyen lehet, hogy májusban a korábbiaknál is nagyobb lett volna a látogatószám. Akik már megvásárolták jegyüket az eseményre, azok a Microsoft kapcsolódó oldalán tájékozódhatnak a jegyár visszatérítése kapcsán.

Az immár hivatalosan is világjárványnak minősített COVID-19 vírus az elmúlt hetekben a Facebook F8 fejlesztői konferenciáját, valamint a Google Next és Google I/O konferenciákat is az online térbe kényszerítette. A Game Developers Conference idén teljesen elmarad, illetve a napokban kiderült, hogy Észak-Amerika legnagyobb játékos konferenciája, az E3 is hasonló sorsra jutott, noha a szervezők itt is vizsgálják az online közvetítések lehetőségét.