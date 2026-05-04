Bezárta kapuit az internet úttörő keresője

Miután 25 éven át válaszolt a világ kérdéseire, az elmúlt években relevanciáját vesztő Ask.com hivatalosan is elbúcsúzott május elsején.

Végleg búcsúzik a korábban Ask Jeeves néven ismert Ask.com keresőszolgáltatás, mely jelentős hatást gyakorolt a keresési technológiák fejlődésére, és mondhatni a mai AI-alapú chatbotok elődjének is tekinthető. Az 1996-ban indult Ask Jeeves ugyan idővel elveszítette relevanciáját olyan más naggyá hízott keresők árnyékában, mint a Google, fontos szelete az internet történetének.

Az Ask Jeeves 1996-ban indult azzal az innovatív céllal, hogy a felhasználók természetes nyelven, teljes kérdéseket megfogalmazva kereshessenek információt - ez ma már nem tűnik nagy dolognak, de akkoriban jelentősen eltérő hozzáállást jelentett a korabeli, kulcsszavakra épülő keresési megközelítéstől.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat. Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

Az InterActiveCorp (IAC) holdingtársaság 2005-ben vásárolta fel az Ask Jeeves-t, melynek nevéből rögtön törölte is a „Jeeves” tagot. Az Ask.com a 2000-es évek elején még komoly szereplő volt a keresőpiacon, azonban nem tudta tartani a lépést a versenytársakkal. 2010-ben a cég felhagyott saját keresőtechnológiájának fejlesztésével, és kiszervezte azt, miközben a hangsúly fokozatosan a kérdés–válasz jellegű tartalmakra helyeződött át. Ez a stratégia előrevetítette a mai tartalom-alapú és közösségi válaszplatformok (pl. fórumok, Q&A oldalak) működését, de nem bizonyult elegendőnek a domináns piaci szereplőkkel szemben.

Az IAC végül május elején bejelentette, hogy megszünteti kereső üzletágát, amivel együtt az Ask.com is megy a levesbe, ezzel jelezve az internet egyik érájának végét.