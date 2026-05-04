Bezárta kapuit az internet úttörő keresője
Végleg búcsúzik a korábban Ask Jeeves néven ismert Ask.com keresőszolgáltatás, mely jelentős hatást gyakorolt a keresési technológiák fejlődésére, és mondhatni a mai AI-alapú chatbotok elődjének is tekinthető. Az 1996-ban indult Ask Jeeves ugyan idővel elveszítette relevanciáját olyan más naggyá hízott keresők árnyékában, mint a Google, fontos szelete az internet történetének.
Az Ask Jeeves 1996-ban indult azzal az innovatív céllal, hogy a felhasználók természetes nyelven, teljes kérdéseket megfogalmazva kereshessenek információt - ez ma már nem tűnik nagy dolognak, de akkoriban jelentősen eltérő hozzáállást jelentett a korabeli, kulcsszavakra épülő keresési megközelítéstől.
Az InterActiveCorp (IAC) holdingtársaság 2005-ben vásárolta fel az Ask Jeeves-t, melynek nevéből rögtön törölte is a „Jeeves” tagot. Az Ask.com a 2000-es évek elején még komoly szereplő volt a keresőpiacon, azonban nem tudta tartani a lépést a versenytársakkal. 2010-ben a cég felhagyott saját keresőtechnológiájának fejlesztésével, és kiszervezte azt, miközben a hangsúly fokozatosan a kérdés–válasz jellegű tartalmakra helyeződött át. Ez a stratégia előrevetítette a mai tartalom-alapú és közösségi válaszplatformok (pl. fórumok, Q&A oldalak) működését, de nem bizonyult elegendőnek a domináns piaci szereplőkkel szemben.
Az IAC végül május elején bejelentette, hogy megszünteti kereső üzletágát, amivel együtt az Ask.com is megy a levesbe, ezzel jelezve az internet egyik érájának végét.