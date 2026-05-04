Váratlanul lecserélte a tévérészleg vezetőjét a Samsung

Rendkívül kiélezetté vált a verseny a tavalyi év végére a tévékészülékek globális piacán, mely láthatóan kibillentette korábbi, kényelmi pozíciójából a piacvezető Samsung Electronics-ot is. A piac összetétele eközben soha nem változott még annyit ilyen rövid idő alatt, mint az elmúlt időszakban, a kínaiak előretörése pedig megállíthatatlannak tűnik.

Ebben a helyzetben döntött úgy váratlanul a Samsung, hogy valamivel több mint két év után lecseréli a tévékért felelős részleg a Visual Display Business első emberét. A távozó vezető, Szoku Jong helyére Vondzsin Li kerül, aki korábban elsősorban marketingvezetőként dolgozott a cégnél, ugyanakkor a tévés üzletághoz is kötődött azzal, hogy hosszú ideig ő felelt a Samsung okostévés szolgáltatásaiért és a Samsung TV Plus platform globális fejlesztéséért.

vondzsin li egy tavalyi konferencián (fotó: reuters)

A Device eXperience (DX) divízió alá tartozó tévés részleg vezetőjének lecserélése meglehetősen szokatlan időpontban lett esedékes, hiszen a Samsung rendszerint decemberben szokta felrázni a menedzsmentet - a vállalat ráadásul ezúttal nem is indokolta a vezetőváltást.

Az új vezetőnek nem lesz könnyű dolga, hiszen a kínai konkurensek felől érkező nyomás idén minden bizonnyal tovább fokozódik, és bár tavaly a cég meg tudta őrizni a huszadik egymást követő évben is a piacelsőségét, az eddigi trendeket látva könnyen lehet, hogy ez a sikerszéria 2026-ban megtörik.

A verseny különösen a kínai piacon vált kiélezetté, ahol a Samsung korábbi, nem hivatalos információk szerint a teljes visszavonulását fontolgatja, mivel a terep az utóbbi időben rendkívül élesen a helyi gyártóknak kezdett lejteni.

Eközben a világgazdasági és geopolitikai folyamatok hatására a Samsung tévés üzletágának profitja az első negyedévben hosszú idő óta először csökkent, részben a csökkenő kereslet, részben a növekvő nyersanyagárak következtében.