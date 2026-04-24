A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat

Az agyelszívás szinte alapbetegsége minden fejlődő országnak. A magas hozzáadott értéket előállító munkaerő – így az informatikusok – elvándorlása egy ponton komoly gátja lehet a gazdasági növekedésnek. Visszatérésük pedig valódi "nitro" egy gazdaságnak, hiszen több és versenyképesebb tudással jönnek vissza, mint amennyivel elmentek.

Az elvándorlás okai sokrétűek, éppen ezért a visszacsábításnak is több pilléren kell állnia, erős kormányzati szerepvállalás és versenypiaci támogatás mellett. Ide tartoznak az egyéneknek és az újonnan betelepülő cégeknek kínált kedvezmények, az R&D-álláslehetőségek, valamint maga a puha környezet is, amelybe hazaérkezhetnek az IT-szakemberek. Szerencsére a problémával sok ország küzdött meg sikeresen: számos jó példa, megvalósult állami program áll előttünk Lengyelországtól a Baltikumig. Most megnyílt egy ajtó, és "ennek az össztársadalmi eufóriának hegyeket kell megmozgatnia".

