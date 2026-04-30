Még mindig kifolyik a pénz a Meta kezei közül

Pár évvel ezelőtt úgy tűnt, a Meta mindent feltesz Mark Zuckerberg virtuálisvalóság-jövőképére, a metaverzumra, a technológiai iparág azonban azóta nagyon más irányt vett. A cég január közepén jelentette be, hogy szélnek ereszti a Reality Labs divízió munkaerő-állományának mintegy 10%-át, mellyel párhuzamosan több projektet nyugalmazott. Például februárban leállította a Horizon Workrooms nevű vállalati kollaborációs platform támogatását, valamint a kereskedelmi Quest headsetek és a kapcsolódó Meta Horizon szolgáltatások értékesítését is, amivel gyakorlatilag búcsút intett a vállalati VR-nak.

A közösségi óriás idei első negyedéves eredményjelentése szerint a Reality Labs ismét 4,03 milliárd dollár üzemi veszteséget könyvelhetett el magának 402 millió dolláros árbevétel mellett, mely számok pozitív értelemben elmaradnak az előrejelzésektől, lényegében kisebb lett a veszteség, mint amire az elemzők számítottak, de ez nem szépít túlságosan a helyzeten. A friss számmal most már 83,5 milliárd dollár felett jár a részleg teljes működési vesztesége 2020 vége óta, átlagosan 4 milliárd dollárral negyedévente.

A Meta bevétele ugyan éves viszonylatban 33 százalékkal nőtt 56,3 milliárd dollárra, a részvényárfolyam az eredmények közzététele után mégis esett, mivel a befektetők aggódnak a növekvő kiadások és a beruházási előrejelzések miatt. Többen attól tartanak, hogy a társaság ismételten túl sok pénzt költ olyan projektekre, amelyek rövid távon nem térülnek meg látványosan.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

Zuckerberg vállalata 2020-tól kezdődően fokozatosan egyre nagyobb téteket rakott a metaverzumra, és a hálózatok teljes virtuális térré válása annyira meghatározó trendnek tűnt pár éve, hogy erre reflektálva még a cég eredeti nevét is megváltoztatta a menedzsment 2021-ben Metára. A virtuálisvalóság kezdeményezések azonban az utóbbi egy-két évben jelentősen teret vesztettek a technológiai iparágon teljes sebességgel átrobogó AI-vonatnak köszönhetően. Az elmúlt másfél-két év során mindinkább világossá vált, hogy a Metanak is muszáj felszállnia arra az AI-vonatra, mely a rendelkezésre álló erőforrások jelentős átcsoportosításával járt.

Bár a viselhető AR/VR eszközök piacán a terv részét képező akvizíciókkal sikerült jó pozícióba kerülnie a cégnek, Zuckerberg metaverzum-vízióját nem fogadta tárt karokkal a piac, majd idővel a befektetők sem, akik egyre inkább csupán több tízmilliárd dollárnyi elégetett pénzhegyet láttak a projektben.

A vállalat a januári kör után márciusban újabb létszámleépítést hajtott végre, és több száz alkalmazottól vált meg a Reality Labs, a Facebook, a globális műveletek, a toborzás és az értékesítés területéről. Múlt heti bejelentés, hogy a munkaerőállomány további 10%-ától tervez megválni a vezetőség, ami körülbelül 8000 alkalmazottat jelent, ezzel párhuzamosan nem töltik fel a meghirdetett a közel 6000 nyitott pozíciót sem.

A cég vezetése viszont felgyorsítja a beruházásokat a mesterséges intelligencia területén, és 2026-os tőkekiadási előrejelzését 10 milliárd dollárral emelte meg, így az éves beruházási keret immár 125–145 milliárd dollár között alakulhat. A többletforrásokat elsősorban adatközpontokra, számítási kapacitásra, chipekre és AI-infrastruktúrára fordítják.