Az OpenClaw meglökte a Mac szekerét is
A lokálisan futtatható mesterségesintelligencia-modellek iránti érdeklődés váratlan lökést adott a Mac számítógépek iránti keresletnek, amit még időbe telik lekövetnie az Apple-nek.
Ugyan az Apple legutóbbi negyedéve kifejezetten erősre sikerült az iPhone-eladásoknak és a cég egyik fő bevételi lábát jelentő szolgáltatásoknaknak köszönhetően, a Mac termékcsalád is szép csendben szárnyalt egy meglepő trend hátán. A befektetők korábban 8 milliárd dollár bevételt vetítettek előre az almás cég asztali számítógépeiből, amit a vállalat hivatalos eredményközlése szerint sikerült túlszárnyalni, és éves szinten 6 százalékkal ugrottak meg a Mac-termékek eladásai, összesen 8,4 milliárd dollárt hozva a konyhára.
A március 28-án véget ért második negyedév végét nézve azonban negyedéves alapon stagnálás volt tapasztalható, ami arra utal, hogy a kereslet növekedése még nem tudott teljes mértékben realizálódni a kínálati korlátok miatt. Az Apple teljes bevétele egyébként 111,2 milliárd dollárt volt, ami 17 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A Mac termékvonal erős teljesítményét egyrészt az új, fogyasztók részéről jól fogadott MacBook Neo bevezetésével magyarázta a vállalat, bár a negyedéves időszak egészét tekintve csak pár hetet fed le az új olcsó Mac elérhetősége, mivel az előrendelés március 4-én kezdődött el. A legtöbb darabot március közepe és éve közt szállították le az olcsósított MacBookból, és a kereslet jelentős része április hónapra csúszott át. Tim Cook szerint a negyedévben kimagasló számban sikerült új vásárlókat felszívni a Neonak köszönhetően az Apple-ökoszisztémába.
Ennél érdekesebb és nyomósabb hajtóereje volt az eladásoknak a helyben futtatható AI-modellek iránti felfutott érdeklődés, főként az OpenClaw berobbanása érte felkészületlenül az Apple-t olyanannyira, hogy a Mac mini és a Mac Studio iránti kereslet a készletek kifutásához vezetett. Kínában egyenesen a legkelendőbb asztali számítógép volt az időszakban a Mac mini, ami nem meglepő annak fényében, hogy az ország teljesen átadta magát az OpenClaw-őrületnek.
Tim Cook elmondása szerint a cégnek több hónapra is szüksége lehet ahhoz, hogy a kínálat és a kereslet egyensúlyba kerüljön a Mac mini és a Studio modellek esetében. A helyzetet nehezíti az AI-ipar egészét érintő memóriachip-hiány is, különösen azokat a konfigurációkat érinti, amelyek nagy mennyiségű RAM-mal rendelkeznek a komplex AI-modellek futtatásához. Az Apple jelentése szerint a vállalati ügyfelek is egyre többen számban választják a Mac platformot AI-megoldások fejlesztésére, például intelligens asszisztensek építéséhez.