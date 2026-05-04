Perelnek a hollandok a Netflix drágulása miatt
Egy holland fogyasztóvédelmi szervezet csoportos keresetet nyújtott be a Netflix ellen, megkérdőjelezve az előfizetéses digitális szolgáltatások árképzési gyakorlatát Európában.
A Netflix a piac többi SVOD-szolgáltatójához hasonlóan sokáig veszteséget halmozott a rendkívül magas költségek mellett előállított egyedi tartalmaknak köszönhetően, a katalógus felépítés, bővítése és az elmúlt évtized piaci expanziója azonban meghozta a várt eredményt. Az előfizetői bázis bővülésével együtt a működési profit is rekord magasságokat ért el, amivel tere lett az áremelésnek, az utóbbi években több alkalommal is.
A streamingóriás azonban túlzásba eshetett a Stichting Bescherming Consumentenbelang (SBC) nevű holland fogyasztóvédelmi alapítvány szerint, mely beperelte a Netflixet azzal a váddal, hogy az elmúlt években látott előfizetői díjemelések jogellenesen történtek, ezért az érintett előfizetők kártérítéssel való kompenzálását követelik.
Az alapítvány szerint az előfizetési díjak 2017 óta akár 75 százalékkal is emelkedtek. A fő probléma, hogy a szolgáltató többször módosította úgy egyoldalúan a felhasználási feltételeit, hogy nem adott megfelelő tájékoztatást a fogyasztóknak. A Netflix esetében nem egyértelműen meghatározott az sem, hogy milyen körülmények között történhet áremelés. Mivel a korábbi verziók már nem olvashatók, így a fogyasztók nem is tudják ellenőrizni, hogy milyen feltételeket voltak korábbak érvényesek.
Az alapítvány szerint mivel a perben érintett fogyasztók száma 3–4 millió főre tehető, a becsült kár 420–673 millió euró között mozog. A felperes szerint a Netflix gyakorlata sérti az uniós fogyasztóvédelmi szabályozást, kiemelve a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvet. A Netlix állásfoglalása szerint „nagyon komolyan veszi” a fogyasztók jogait, és a szerződési feltételei mindig megfelelnek a helyi törvényeknek és fogyasztói elvárásoknak, miközben rugalmas, és könnyen lemondható szerződéseket kínál különböző árkategóriákban. A vállalat várhatóan vitatni fogja a keresetet, ahogyan azt más országokban is tette.
Az ügy nem csupán egyetlen vállalat üzleti modelljét érinti, de tágabban az uniós fogyasztóvédelem és a digitális szolgáltatások szerződéses feltételeinek jogszerűségét is. Az előfizetési feltételek átláthatósága és az egyoldalú áremelések jogszerűségéről egyre aktívabb a párbeszéd Európában az elmúlt években bíróságra vitt ügyeknek köszönhetően. Olaszországban idén döntött úgy az illetékes bíró, hogy a Netflix 2017 és 2024 közötti áremelései megsértették a fogyasztóvédelmi törvényeket, közben Németországban és Spanyolországban szintén folyamatban vannak hasonló ügyek. Ausztriában peren kívüli megállapodás született a fogyasztók kártalanításáról.
Bár a Netflix pénzügyileg stabillá vált az elmúlt évek alatt, a tömeges kártérítések és perek reputációs és szabályozási kockázatot jelentenek, miközben a fogyasztók kollektív fellépéssel egyre hatékonyabban érvényesítik jogaikat a globális technológiai cégekkel szemben. Az előfizetéses szolgáltatások egyik jellemzője a rugalmas árképzés, de ha a bíróságok korlátozhatják az egyoldalú áremeléseket, az a jövőben a teljes digitális gazdaságra hatással lehet.