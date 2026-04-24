Ha bárkit is érdekel, befutott a DeepSeek V4
Sokan a mai napig meggyőződéssel állítják, hogy a DeepSeek R1 modelljének tavaly év eleji berobbanása voltképpen a tőzsdetörténelem egyik legnagyobb spekulatív húzása volt a kínaiak részéről, mert bár a modellről futótűzként terjedt, hogy új szemléletmódot hozhat a mesterséges intelligencia rendszerek tanítási folyamatába, ez a szemléletmód-váltás aztán jól elmaradt - de addig is az érintett amerikai technológiai cégek kezei - és részvényei - legalább rövid időre megremegtek.
A DeepSeek nem váltotta tehát meg a világot, a jó előre beharangozott következő nagy durranás, a V4 modell pedig csak nem érkezett meg tavaly, ám most úgy tűnik, végre-valahára befejeződhet a munka, legalábbis erre utal, hogy a fejlesztők kiadták az első preview változatot a rendszerből.
A cég szerint a V4 jelentős előrelépést hoz többek között - és elsősorban - olyan területeken, mint a kódolás, ami elég világos üzenet azzal kapcsolatban, hogy mostantól Kínának is van saját ChatGPT Codexe vagy éppen Claude Code-ja.
Az új modell egyébként jelentős mértékben a Huawei Kínában fejlesztett és ott is gyártott AI-rendszereire lett már optimalizálva, jóllehet a DeepSeek ezúttal nem kötötte senkinek az orrára, hogy a V4-et pontosan milyen hardveren tanították és az amerikai rendszerekhez képest milyen hatékonysággal képes üzemelni.