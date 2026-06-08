Személyazonosítóként is működni fog a Google Wallet

A Google „nyártól” Európában is lehetővé teszi, hogy a felhasználók a Wallet szolgáltatáson keresztül igazolják személyazonosságukat vagy életkorukat. A keresőcég még 2022-ben alakította át az akkori Google Pay-t Google Walletté, mely elnevezés jól tükrözi, hogy az applikációban bank- és hitelkártyákat, ajándékkártyákat, beszállókártyákat, illetve koncertek és más rendezvények belépőjegyeit lehet tárolni, ezek a lehetőségek pedig egyre több helyen kiegészülnek digitális identitáskezeléssel is.

A digitális személyazonosító okmányok tárolásának lehetősége egyes régiókban, már elérhető: a digitális azonosítókat (Digital ID) eleinte Brazíliában, Indiában, Szingapúrban, Tajvanon és az Egyesült Királyságban engedélyezte a cég az amerikai piac után, és csak a következő hetek során kezdődik a bevezetés a kiválasztott európai országokban is.

A hivatalos bejegyzés egyelőre nem nevezi meg, hogy pontosan melyek a „kiválasztott” uniós tagállamok, sem a bevezetés pontos ütemterve nem ismert. Mivel a csillagászati nyár szigorúan értelmezve csak július 21-én kezdődik, így a gyakorlatban egy ideig még valószínűleg várni kell a digitális azonosítás ezen módjára.

Hogy miként lehet hozzárendelni személyazonosító okmányt a Google Wallethez, még szintén nem részletezte a cég, de vélhetően az Egyesült Királyságban és Egyesült Államokban bevált metódust kell majd követni az európai felhasználóknak is, tehát videós szelfit kell rögzíteniük, és befotózni a személyazonosító okmányukat.

A Google az úgynevezett adatminimalizálás elvét követi, ami azt jelenti, hogy a digitális tárca kizárólag az adott szolgáltatás számára szükséges információt osztja meg, így egy életkor-ellenőrzés során például elegendő csupán annyit igazolni, hogy az illető betöltötte a szükséges életkort, anélkül hogy a rendszer továbbítaná a nevét, lakcímét vagy születési dátumát.

A keresőcég bejelentette az európai Sparkasse Bankkal kötött megállapodását is, melynek keretében a bank ügyfelei számára egyszerű és biztonságos módot kínálnak életkoruk igazolására a Google Walletben. A banki ügyfelek így személyes adatok, például nevük, címük vagy születési dátumuk felfedése nélkül is igazolhatják, hogy megfelelnek a korhatár-követelményeknek. A jövőben ezt a funkciót több kibocsátó és ügyfél számára is elérhetővé teszi a keresőcég, de konkrét lehetséges partnereket még nem nevezett meg.