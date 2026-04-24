Egyszerűen csak Xbox lesz a Microsoft Gamingből

Pálfordulás a Microsoft játékos üzletágában, mármint ami a brandet illeti.

A pár hónapja kinevezett új Xbox-vezér Asha Sharma bejegyzése szerint a Microsoft nyom egy reset gombot, és visszanyúl gyökereihez. A vezető bejelentése alapján a „Microsoft Gaming” videójáték üzletág a későbbiekben egyszerűen csak „Xbox” branddel fut tovább, így a régi márka lesz a játékos szárny identitásának alapja.

A Microsoft Gaming nevet a vállalat a tervezett Activision Blizzard felvásárlással egy időben vezette be Phil Spencer vezetése alatt, hogy tükrözze az Xbox, a PC, a mobil és a felhőalapú szolgáltatások egységesítését a szervezeten belül. A vezetőség azonban meggondolta magát ezzel kapcsolatban, és egyértelmű vonalat húz a belső struktúra és a külső identitás között.

Sharma szerint a Microsoft Gaming elnevezés ugyan jobb választás, ha a belső struktúráról van szó, de nem tükrözi a valós ambíciókat. A jövőben így várhatóan minden gaminggel kapcsolatos tevékenység az Xbox márka köré szerveződik majd.

Jelentések szerint a redmondi cég kampuszán már vizuális jelei is felfedezhetők az irányváltásnak, „Xbox visszatérése”, „a játékok jövője” és hasonló feliratok jelentek meg az irodák falain a héten, és egy megújult Xbox logót is látnak az épületben. Az üvegszerű felületre hasonlító új logó egyezik a Project Helix-hez fűződő belsős anyagokban látott logóval.