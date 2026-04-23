Új vezérigazgatót kapott a LinkedIn

A Microsoft Dan Shaperót nevezte ki LinkedIn új vezérigazgatójának.

Lemondott a LinkedIn vezérigazgatói pozíciójáról Ryan Roslansky, aki hat évig vezette a szakmai közösségi platformot. Roslansky már 2009 óta dolgozott a LinkedInnél, de csak 2020-ban kapott vezetői posztot a világjárvánnyal járó munkaerőpiaci káosz tetőpontján. Vezetése alatt a 700 millió felhasználóval és 8 milliárd dollár éves bevétellel rendelkező platform több mint 1,3 milliárd felhasználóvá és évi 17 milliárd dollár bevétellé hízott, ami masszív teljesítmény.

Roslansky tavaly óta több felelősségi kört tölt be a Microsoft Office produktivitási csapatjában, és a LinkedIntől való búcsú után ügyvezető alelnökként (Executive Vice President) lesz tevékeny a Microsoftnál.

A távozó szakember helyét azonnali hatállyal Dan Shapero operatív igazgató (COO) veszi át, így a kinevezés egy klasszikus insider vezetőváltás. A szakember 2008 óta dolgozik a vállalatnál, és az elmúlt közel két évtizedben számos kulcsterületet irányított, többek között az értékesítést és a termékfejlesztést. A techcégeknél bevált gyakorlat, hogy a komplex platformok esetében előnyben részesítik azokat a vezetőket, akik mélyen ismerik a szervezet működését és kultúráját.