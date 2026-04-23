Olcsó(bb) iPhone 17 Pro Androiddal érdekel?

Újabb iPhone copycat kerülhet a boltokba napokon belül Európában - ezúttal még az iPhone 17 Pro közutálatnak (leszámítva néhány tízmillió vásárlót) örvendő kameraszigetét is lemásolta a Honor a 600 sorozattal.

Értem én, hogy a kínaiak körében nem ciki a pofátlan másolás, ihletet meríteni másoktól, és nincs is vele különösebben bajom, amíg az ihletett valami Kína határain belül marad és kínai vásárlók százmillióinak arcára csal boldog és elégedett mosolyt.

Csakhogy a Honor 600 és 600 Pro az európai piacra is eltévelyedett, ahol már egész más fényben tűnik fel a két készülék.

A Honor tervezőmérnökei ugyanis nem különösebben csináltak problémát abból, hogy gyakorlatilag egy az egyben lemásolták a tavaly ősszel piacra került iPhone 17 Pro-t (a 600 Pro modell esetében), kameraszigetestül, kolbászzsír-metálostul, mindenestül. Még a vakut is pont oda rakták, ahová az Apple azt az iPhone-ok esetében megálmodta.

A sima 600-as változatba már azért becsúszott egy kicsi egyéniség, hiszen nincs rajta telefotó kamera, de azért a kamerasziget meg a narancs szín ez esetben is adott biztos ami biztos (a Honor mentségére legyen mondva, hogy az Apple-lel ellentétben ők legalább csináltak egy fekete variánst is a telefonból).

A Pro és a sima változatot egyébként a kameraszigetre biggyesztett képrögzítőkön kívül elsőre nem sok minden különbözteti meg egymástól, a méretük például hajszál pontosan egyezik, jórészt annak köszönhetően, hogy ugyanazt a 6,57 hüvelykes AMOLED-panelt kapta mindkét mobil. A felszín alatt azért a Pro-ba erősebb processzor és több memória is került, meg persze az 50 megapixeles telefotó egység is ott lapul azon az undok kis hátsó dudoron.

Ha nem lenne tökegyértelmű (ezek szerint nem mindenkinek az), a két Honor újdonság Androidot futtat a cég MagicOS 10 nevű felületével, amit természetesen mi más inspirált volna, mint az iOS.

A lényeg a végére maradt, a Honor 600 Európában 650 euróról, a 600 Pro pedig 1000 euróról indul, vagyis utóbbi nagyjából annyiba kerül, mint egy alap iPhone 17.

A The Verge által inspirálva.