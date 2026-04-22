Egy huszárvágással megoldja a YouTube az értesítéscunamit

A YouTube túlzott használata egy idő után együtt járhat az újabb tartalmakról érkező push értesítések drámai elburjánzásával is, melyre most egy frappáns megoldást hozott a videomegosztó.

A profi YouTube-os tartalomgyártók általában azzal kezdik videóikat, hogy iratkozz fel a csatornájukra és ezzel párhuzamosan kérj értesítést a videomegosztótól minden alkalommal, amikor új tartalom kerül ki rá. Ez azonban hamar értesítés-káoszba torkollhat, ami végeredményben azzal járhat, hogy a felhasználók egy része úgy ahogy van letiltja a YouTube-értesítéseket a telefonján.

Updates to YouTube Push Notifications

Ezt a tarthatatlan helyzetet oldja most meg a videomegosztó-szolgáltatás egy frappáns megoldással, melynek lényege nagyjából annyi, hogy ha a felhasználó egy tartalomgyártó csatornáján az elmúlt egy hónapban egyetlen videót sem nézett meg, illetve általában véve a csatorna felé sem nézett, akkor minden ellenkező beállítás dacára automatikusan némítja a csatorna értesítéseit.

Az év elején zajló előzetes tesztek során a YouTube nem némította azoknak az alkotóknak az értesítéseit, akik rendszertelen időközönként tesznek csak fel videókat a csatornájukra, és ez most sem lesz majd másként, ezzel időt hagyva azoknak az alkotóknak, akik például az elhúzódó gyártási folyamat miatt hosszabb időközönként raknak ki tartalmat a csatornára.

Via Engadget.