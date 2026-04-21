Ömlik az AI által generált zene a streamingszolgáltatókra

Elképesztő mennyiségű mesterséges intelligencia által kreált zeneszámot töltenek fel napi szinten a legnagyobb online zeneistremaing-szolgáltatók felületeire - a Deezer frissen közzétett adatai szerint ma már napi átlagban minden második feltöltött zeneszámot AI készít és ez az arány folyamatosan nő.

A Deezer egykoron az egyik legismertebb online zenestreaming-szolgáltatónak számított hazánkban, majd a Spotify érkezését követően hamar háttérbe szorult - ettől függetlenül máig az egyik meghatározó szereplője a szegmensnek. Ebben a minőségében jelentős hatással bír a működésére a mesterséges intelligencia forradalom, mely a zenestreaming-szolgáltatókhoz beküldött zeneszámok arányának elképesztő növekedésével járt az utóbbi időben.

A szolgáltató által frissen közzétett statisztikák szerint ma egy átlagos napon 75 ezer, mesterséges intelligenciával készült zeneszámot töltenek fel a platformra, ami 44%-a a teljes napi mennyiségnek.

Az arány növekedéséről sokat elárul, hogy ugyanez a darabszám januárban még csak 60 ezer, tavaly szeptemberben 50 ezer, 2025 januárjában pedig mindössze 10 ezer volt.

A cég ekkor indította el az első, AI-zenék detektálására alkalmas algoritmusát, mely egyfajta moderátorként működve felismeri és megjelöli a mesterséges intelligenciával készített zeneszámokat, így azok lejátszása után nem fizet semmilyen díjat a Deezer, illetve az algoritmus sehol sem ajánlja őket - plusz helytakarékossági okokból a dalok nagyfelbontású változatait is törli a rendszer a szerverekről.

Az algoritmusnak hála az AI-zenék hallgatottsága sehol nincs a mainstreamhez képest, így a teljes hallgatottságon belül mindössze 1-3 százalékot tesz ki.

A Deezer tavaly novemberben publikált kutatást a témában, melyből többek között kiderült, hogy a hallgatók 97%-a nem tud különbséget tenni egy AI és egy valódi szerző által generált zeneszám között.